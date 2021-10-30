8旬翁上山失聯被發現倒臥田間 消防救援下山仍不治

這次救援因山區氣候惡劣，下起大雨且濃霧瀰漫以致能見度不佳，大幅提升消防人員搜救的難度。（消防局提供）

2021/10/30 11:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣瑪家鄉舊筏灣部落，28日中午傳出有1名老翁倒臥於登山小徑旁的農田，家屬發現後立即向119報案請求協助，消防局立即派遣轄區瑪家分隊及鄰近的三地門、長治及鹽埔分隊共5車10人前往救援，但到場時發現該名81歲的宋姓老翁已明顯無生命跡象，消防人員仍冒雨踩著崎嶇道路搬運下山，該名老翁仍不治。

瑪家分隊表示，射鹿吊橋位於深山，交通不便，消防人員出勤過程除了必須使用四輪傳動小貨車載運器材外，在經過某些破碎的路段時，甚至需要以徒步方式挺進才能抵達。

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報案的家屬說，宋翁27日上午自行前往山區維修自家農林的自來水管線，原本與家人約定下午便下山返家，但隔了一晚卻遲遲不見蹤影，家屬擔心發生不測，便在28日清晨動員家族及村莊青年上山搜尋。經過搜尋後於28日約中午時發現宋翁已倒臥在通往巴達因部落方向的小徑上，遂向119報案請求協助。

雖抵達吊橋處，但與宋翁倒臥處仍有相當遠的距離，消防人員評估後即攜帶各式救護器材及搬運工具以徒步深入山區，並在距離射鹿吊橋約1個半小時路程處發現倒臥的宋翁與前來尋找的村莊青年等人，而宋翁肢體僵硬，且已無意識、呼吸及脈搏，但消防人員仍以軟式擔架固定傷患，並由消防人員、村莊青年以人力輪流搬運的方式將他帶回交由救護人員接續送往高雄榮民總醫院屏東分院救治。

屏東縣消防局表示，死者宋翁為瑪家鄉人，這次前往救援因山區氣候惡劣，下起大雨且濃霧瀰漫以致能見度不佳，大幅提升消防人員搜救的難度，但消防人員依然排除萬難將宋翁搬運至救護車停放處，家屬感激直說謝謝。

消防隊人員徒步將宋翁運送下山。（消防局提供）

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