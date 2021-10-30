4千萬身價街友被長照中心女主任偷登記結婚法官撤銷 女方提上訴

屏東縣政府送一名全身邋遢老街友到長照中心安置，竟發現身價高達4000萬，縣府為保護老翁權益，向法院聲請輔助宣告，沒想到受托照顧老翁的長照中心麥姓女主任卻趁機和老翁「登記結婚」，經縣府提告撤銷婚姻後，麥女已上訴二審。街友示意圖，非新聞事件主角。（資料照；本報合成）

2021/10/30 11:26

〔記者李立法／屏東報導〕52歲麥姓長照中心女負責人，將擁有4千萬身價的81歲邱姓老街友帶往戶政事務所登記結婚，引發社會議論，經屏東縣政府提告撤銷婚姻後，麥女已上訴二審，婚姻無效之訴三審定讞，官司拖越久對具有財產繼承權的麥女越有利，縣府將全力照顧好老翁挺過訴訟期。

邱翁2016年6月間被民眾發現在屏東市街頭流浪，屏東縣政府據報後將老翁暫時安置在由麥女擔任主管的長照中心，老翁患有輕度失智，縣府查出老翁喪偶多年，有2個兒子，因身心方面等問題，難以提供照護。

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縣府於2017年2月主動向屏東地院聲請輔助宣告，並提出定暫時狀態處分聲請，保護老翁財產，經清查後，發現邱翁身價不凡，在高屏等地各有不少房產，名下不動產市值粗估近4000萬元，銀行還有數百萬元存款。

屏東地院於2017年5及6月間分別裁准縣府聲請，由縣府擔任老翁輔助人，但離婚單身多年的麥女，竟瞞著縣府，於同年10月間將邱翁帶往戶政事務所辦理結婚登記，2人正式成為合法夫妻。

縣府社會處得知後，懷疑麥女貪圖邱翁財產，誘使心智狀況欠佳的邱翁結婚，除報請檢方偵辦，並向法院提起婚姻無效之訴；麥女雖強調是照顧邱翁日久生情，雙方婚姻完全出於真意，但屏東地院認為邱翁認知功能明顯退化，不具結婚當事人對婚姻意思一致的基本要件，於今年8月間撤銷2人婚姻關係。

律師指出，邱姓老翁有2個兒子，與麥女均具有財產繼承權，法律並無明文規定不得與受輔助宣告之人結婚，訴請撤銷婚姻，若一方堅持不放手，恐得打完三審官司才能定案，時間往往拖上好幾年，若不願受折騰，可尋求「和解」，花錢買自由。

律師表示，有關邱翁的訴請婚姻無效案，才走完一審就花了快2年時間，雖然一審判決婚姻無效，但麥女仍可提起上訴，若邱翁無法走完訴訟程序，雙方婚姻仍然有效，邱翁財產，麥女可分得1/3，官司打得越久，對麥女越有利。因無法聯繫麥女，無法得知麥女相關回應。

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