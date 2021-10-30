體力不濟吃藥硬撐 玉山接連傳山友下山癱軟求救

玉山近期接連有女山友下山時體力不濟，透過藥物減緩不適，卻出現癱軟無力的狀況，必須由救難人員協助帶領下山。（示意照，玉管處提供）

2021/10/30 08:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕疫情趨緩，民眾紛紛「重返」山林，惟玉山近期連2天都有女山友入住排雲山莊，在第二天攀完玉山主峰要下山時，因體力不濟，以吃藥緩解不適，卻出現全身癱軟無力，不得已請求搜救人員協助下山，幸好回到登山口已無大礙。玉山國家公園管理處呼籲，登山務必做好體能鍛鍊，若有不適切勿勉強上山，並慎選服藥時機，讓身體能好好休息，藥物不混用，以免產生副作用造成身體更不適。

玉管處表示，本月19、20日，玉山主峰線步道各有1名女山友在下山時求救，2人都是前一天已入住排雲山莊，隔天攀完主峰下山後，疑因路程太長，加上體力不濟，就吃藥想緩解不適，但疑是吃了服用後會嗜睡，或接連吃了高山症藥物與止痛劑，導致出現體力不支癱軟的情況，雖然當時離登山口僅3至5公里，但仍通報請求救難人員協助下山，所幸下山後皆無大礙。

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經查，這2案山友在抵達排雲山莊時就已有些精疲力盡，隔天攀登主峰，恐是休息不足以恢復體能，又勉強上山，才會在回程下山時出現體力不濟，惟登山務必做好體能鍛鍊，才有辦法走完全程，不應貿然服藥硬撐，且使用藥物需了解藥性與用藥時機，以免副作用影響登山安全。

玉管處也提醒，登山除了事前鍛鍊，也可透過步道分級，選擇符合自身體力的路線，循序漸進，在能適應高山環境後，才有助降低高山症與體力不支的風險。

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