傲慢！高雄15天公布城中城火調 彰化喬友火調4個月還見不了光

彰化市地標的喬友大樓暗夜惡火釀4死。（記者劉曉欣攝）

2021/10/29 20:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕發生於今年10月14日釀成46條人命的高雄城中城大樓火警，事隔15天，高雄市政府今完成並公告火警行政調查結果，消防、工務2局長辭職走人，而造成4死21傷的彰化喬友大樓，火警至今都4個月了，相關調查報告一再被縣府「甩鍋」，踢給中央，消防署今要求縣府比照高雄市政府作法，儘速公布火警行政調查，以正視聽。對此，彰化縣政府以新聞稿回應表示，會在最短時間對外公布行政調查內容。

昨（28日）本報獨家披露，時代力量縣議員吳韋達議會縣政質詢，提及高雄市政府今天完成並公布城中城火警的行政調查報告，同樣高樓火警的彰化喬友大樓的火警調查，內容為何？遲遲無法見光，一再被刻意「掩飾」，外界等待並期待公布調查結果落空，地方不滿縣府傲慢與駝鳥的心態。

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消防局回覆吳韋達議會質詢內容，仍以修法後的消防法當擋箭牌，指稱消防法條規定，只要有消防人員因公殉職，應由中央組成災害事故調查委員會啟動調查，消防局已將相關資料提供給中央。

消防署接到地方丟回的燙手山芋，今發布新聞稿，要求彰化縣政府參考高雄城中城火災的調查模式，「地方本於權責製作相關調查報告並公告之」。對此，彰化縣政府今晚發布新聞稿表明將在最短時間，對外公布行政調查。

發生於今年6月30日的彰化喬友大樓火警，事隔至今，已4個月了，大樓目前外觀仍然留下被大火燒焦燻黑的樣貌。（記者張聰秋攝）

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