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    網路社群成黑幫錢莊、討債攬客媒介 刑事局瓦解2不法組織

    警方將巫嫌等5人送辦。（記者邱俊福翻攝）

    警方將巫嫌等5人送辦。（記者邱俊福翻攝）

    2021/10/29 17:44

    〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫龍堂與活躍於北市文山區的十五份幫，分別利用臉書社群刊登「史上最軟借錢俱樂部」及「討債公社」廣告，對外招攬急需用錢民眾借款與幫人暴力討債牟利，刑事局偵一大隊第二隊經長期蒐證，今天宣布將兩個不法集團搗破，共逮9人送辦，當中1名于姓嫌犯原本是欠債遭毆打的被害人，結果加入組織協助討債抵債，這次反成了共犯，遭警方逮捕。

    警方調查，有竹聯幫龍堂背景的32歲黃姓男子，平時經營地下錢莊牟取暴利，以「史上最軟借錢俱樂部」在臉書上宣傳，吸引需錢孔急的民眾借貸，繼以月息30分重利貸放借款，只要遇到有無力償還的債務人，隨即率眾施以暴力討債。

    去年間，1名于姓男子積欠8萬元債務，母親已經還錢超過本金，仍遭黃嫌等人毆打逼債，無法還錢的于男，最後遭該集團逼迫幫忙討債以抵銷債務，進而從被害人變為犯罪嫌疑人。今年8月24日，警方見時機成熟，持搜索票、拘票兵分多路檢肅治平對象黃嫌等4人到案，依組織、重利、傷害等罪嫌送辦。

    另21歲十五份幫巫姓男子，平時以暴力討債為業，利用臉書社群軟體刊登「討債公社」，對外宣傳可幫債權人討債，並以債權人名義PO文推薦該集團專業討債手段，招攬被欠債民眾委託其催討債務。

    該集團簽立委託處理債務書後，即先在債務人住家附近撒冥紙及討債文宣，如仍無力償還，再教唆旗下小弟對其施以暴力、限制行動等方式討債。上月14日，警方兵分多路將巫等5嫌逮捕送辦。

    黑幫刊登的「史上最軟借錢俱樂部」廣告。（記者邱俊福翻攝）

    黑幫刊登的「史上最軟借錢俱樂部」廣告。（記者邱俊福翻攝）

    黑幫於臉書社群軟體刊登「討債公社」廣告。（記者邱俊福翻攝）

    黑幫於臉書社群軟體刊登「討債公社」廣告。（記者邱俊福翻攝）

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