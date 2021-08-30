暑假悲歌！桃園16歲高中生戲水烤肉突失蹤 溺水不治

消防人員合力將溺水的潘姓高中生救起時，但他當時已無呼吸心跳，經急救後恢復生命跡象，仍於送醫後不治。（記者李容萍翻攝）

2021/08/30 19:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區羅浮里28日下午發生1件溺水意外，家住桃園市楊梅區1名16歲潘姓高中生，與大5歲的哥哥和同學、友人10多人把握暑假前最後一個週休假日，相約前往羅浮里霞雲溪邊戲水，沒想到溺水失蹤，桃園市消防局第四大隊復興分隊獲報派遣3車1船艇前往搜索，在水深3、4公尺處找到溺水的潘姓高中生，但他被救出水面時已無呼吸心跳，經送醫後恢復生命跡象，但經過2小時急救仍宣告不治，桃園地檢署檢察官於今日下午相驗。

桃園市消防局是28日下午2點35分接獲報案，指稱羅浮里霞雲溪邊有溺水意外，當時潘姓高中生與2名友人下水游泳，但其餘2人上岸後卻遲遲等不到他，一旁同行的哥哥驚覺事態嚴重，除撥打119求助，一方面也在現場叫喚弟弟的名字並沿溪邊尋找未果。

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消防人員於下午2點46分抵達現場出動船艇下水搜索，並於下午3點4分找到溺水的潘姓高中生，當時他被救出時已無呼吸心跳，經救護人員實施CPR、AED等急救處置後由復興分隊救護車緊急送醫後，溺者於下午4點32分經醫院搶救無效，宣告死亡。

警、消提醒台灣四面環海、溪河流眾多，水文特性複雜，常常看似平穩的水面，水底下卻暗藏惡流，呼簽民眾應選擇合法水域及有合格救生員場所戲水最為安全，若發現有人溺水，切勿冒然自行水下施救，應立即大聲呼救，並牢記「防溺十招」，包括「五不」：不長時、不疲累、不跳水、不落單、不嬉鬧，以及「五要」：要合法、要暖身、要注意、要冷靜、要小心，才能降低溺水意外發生，保護自己的生命安全。

消防人員合力將溺水的潘姓高中生救起時，但他當時已無呼吸心跳，經急救後恢復生命跡象，仍於送醫後不治。（記者李容萍翻攝）

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