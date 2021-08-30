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    殺人免賠扶養費！法官稱遺孀有保險金+遺產 律師痛批不公不義

    血洗牙醫診所並造成1死2重傷慘案的賴男。（資料照）

    血洗牙醫診所並造成1死2重傷慘案的賴男。（資料照）

    2021/08/30 18:37

    〔記者張瑞楨／台中報導〕罹患精神病的賴姓男子，3年前血洗牙醫診所，刺殺牙醫師王冠中等3人，造成1死2重傷的駭人慘案，王冠中罹患癌症的遺孀鄒鳳珠、子女與王父求償1865萬餘元，其中547萬餘元是遺孀的扶養費，不料，台中地院竟認為，遺孀取得死者880萬餘元遺產，判決賴男不用賠償扶養費，遺孀的委任律師徐承蔭質疑，這是倒果為因、不公義的判決，殺有錢人可以少賠嗎？將提起上訴。

    律師徐承蔭解釋說，法院對「扶養費」陷入一個邏輯的窠臼，認為遺孀取得死者的遺產與保險金，便能「維持生活」，因此不能請求扶養費，這是倒果為因的法律邏輯，最高法院107年度有一民事判決，認為有無扶養的必要，應該要以扶養義務人（王醫師）還活著的時候認定，亦即不能用義務人（王醫師）死亡後，扶養權利人（遺孀王太太）取得的財產或補助金，作為有無受扶養必要的衡量依據。

    他強調，這些遺產和保險金，都是王醫師年輕時，從早工作到晚、不眠不夜，一分一釐辛苦積攢存下來，卻成為法院判決殺人犯，不用賠償被害死者家屬的理由，說不通、也違背社會大眾的「法感情」，該律師事務所將上訴，至於上訴約需8萬元裁判費，事務所會協助籌措，維護犯罪被害人的權益！

    台中地院判決書指出，賴男在2018年5月24日持刀到診所內，找妹妹未果，竟遷怒醫療人員，持利刃猛刺牙醫師王冠中死亡，又追殺兩名護理師重傷，其中一人失去心跳呼吸，挽回一命之後，目前仍飽受精神疾症、神經被切斷、手臂萎縮之害。

    台中地院、台中高分院以賴男罹患精神病等理由，不判決死刑，僅判決無期徒刑，引發社會譁然，民事部分，遺孀鄒鳳珠提起37萬餘元喪葬費、547萬元扶養費、680萬餘元的精神慰撫金，王冠中的兩個兒子與父親各提出200萬元撫慰金，合計1865萬餘元。

    遺孀鄒鳳珠提出上述扶養費的依據，是她罹患癌症，身體羸弱且無收入，以國人平均餘命計算，她尚有15年餘生命，賴男應賠償547萬餘元。

    不過，法官卻認為，鄒鳳珠繼承遺產373萬餘元，領得保險金446萬餘元，難以認定這些財產不能維持鄒鳳珠生活，因此，她沒有受王冠中扶養的權利，據此判決賴男這部分不用賠償。

    至於其他賠償部分，法官判決賴男應賠償遺孀鄒鳳珠227萬餘元，子女2人各160萬元，王父110萬元，至於被賴男刺殺重傷的護理師，則判賠償40萬元、273萬餘元，可上訴。

    遺孀鄒鳳珠（左）與律師徐承蔭（中）質疑殺人犯不用賠扶養費，是不公不義、倒果為因，「殺有錢人可以少賠嗎？」。（資料照）

    遺孀鄒鳳珠（左）與律師徐承蔭（中）質疑殺人犯不用賠扶養費，是不公不義、倒果為因，「殺有錢人可以少賠嗎？」。（資料照）

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