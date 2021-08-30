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    玩陰的！誆「獨家循環獲利」穩賺不賠 海削賭客不出金

    警方到機房查緝。（記者許國楨翻攝）

    警方到機房查緝。（記者許國楨翻攝）

    2021/08/30 18:39

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一個假博弈真詐騙集團宣稱可以精確預測穩賺不賠，吸引賭客下注博奕網站，一開始讓被害人嚐到甜頭，待加碼存入一定投注金額且欲提領贏得賭金時，則以各種藉口拖延甚至封鎖對方，藉此坑殺，刑事局中部打擊犯罪中心本月24日瓦解該集團，逮捕19名嫌犯依詐欺等罪嫌送辦。

    法務部近日指出，博弈業者透過線上遊戲牟取暴利，已成為當今黑幫新興獲利趨勢，衍生跨境詐欺、洗錢、組織犯罪問題嚴重，刑事局偵六大隊第三隊日前網路巡邏時，發現不詳嫌犯以電腦程式自動加入大量LINE好友，並創建社群聊天群組平台，聲稱全新引進獨家循環式獲利法，可以精確預測穩賺不賠，許多被害人因此上當加入下注博奕網站。

    民眾存入5萬到10萬間的不等金額下注後，即修改賭博網站後端程式，使民眾誤認該賭博網站贏率的確很高，再加碼存入一定金額下注，卻在賭客欲提領贏得賭金時，即以拖延戰術延遲出金，甚至將賭客退出LINE群組並封鎖好友，藉此手法坑殺。

    案經會同金門、台中及苗栗警方組成專案小組，並報請台中地檢署檢察官洪佳業指揮偵辦，經長期蒐證、埋伏監控，終於掌握賭博網站機房所在地，查出該集團租用辦公大樓辦公室，以販賣水晶飾品為掩護，實際從事博弈及詐欺犯罪，另適逢疫情期間為避免上班人數過多遭人舉報群聚，遂將犯罪地點一分為二，租用西屯區及北屯區兩處地點分流集團成員。

    中打副大隊長廖水池說，專案小組本月24日兵分二路查緝瓦解該集團機房，逮捕30歲粘姓主嫌及成員共19人，查扣電腦主機、螢幕、手機、隨身硬碟及相關電腦電磁紀錄等贓證物，訊後全案依詐欺及賭博罪嫌送辦，並繼續清查被害人人數，及釐清遭詐騙金額。

    廖水池強調，假投資、假博弈詐欺盛行，近來不肖分子常利用網路行銷所謂「明牌」等投資方案，宣稱可以快速賺錢，實則訛詐被害人，民眾投資應慎選合法管道，切勿輕信網路流傳之不實方案，以免遭詐血本無歸。

    警方到機房查緝。（記者許國楨翻攝）

    警方到機房查緝。（記者許國楨翻攝）

    警方逮捕19嫌送辦。（記者許國楨翻攝）

    警方逮捕19嫌送辦。（記者許國楨翻攝）

    警方查扣電腦主機、螢幕及相關電腦電磁紀錄等贓證物。（記者許國楨翻攝）

    警方查扣電腦主機、螢幕及相關電腦電磁紀錄等贓證物。（記者許國楨翻攝）

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