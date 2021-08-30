金門市區火鍋店凌晨火警 幸消防強力灌救未釀災

金城消防分隊進入店家滅火，發現爐台附近爐具及木質裝潢全都燒毀。（金門縣消防局提供）

2021/08/30 15:22

〔記者吳正庭／金門報導〕金門今天凌晨發生火鍋店火警，由於位居金城市區，消防局不敢大意，立即出動人車灌救，到場還發現室內置放大量高粱酒，所幸即刻將火點撲滅，未釀成災害。

金門縣消防局救災救護指揮中心約凌晨0點5分接獲報案，指稱有起火，現場濃煙頻由該建築物後側竄出；金城消防分隊出動3輛消防車、1輛救護車搶救，副大隊長戴紹恩擔任現場指揮官，到場發現疑似一間火鍋店起火，指派小隊長李錫安率7名隊員進場灌救，為防火勢擴大，並同步加派金寧分隊1輛水箱車、3名消防員支援。

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戴紹恩兵分兩路搶救，一路使用器材破壞後側門鎖，再以熱顯像儀延伸水帶入內搜索火點，發現一面牆停有兩台貨車及大量高粱酒，另一路卻發現堆滿雜物的房間火場溫度相當高，加上濃煙阻礙視線，增加搶救困難；幾經黑煙中搜索，不久在爐台附近發現火點，立即出水撲滅，順利控制火勢，爐台附近爐具及木質裝潢全部燒毀，所幸火勢在全力搶救下，未波及一旁貨運倉庫，大大降低民眾損失，現場無人員傷亡，財物損失及起火原因由消防局火災調查科鑑定中。

縣消防局重申，民眾烹煮食物時應記得「人離火熄」，5層樓以下未設火警自動警報設備場所，應裝設獨立式偵煙火警探測器，有助早期偵測及報知民眾火災的發生。

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