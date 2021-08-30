西濱苗栗段增設2處固定式測速照相 9月起執法

西濱苗栗段增設2處固定式測速照相，9月正式執法。（記者蔡政珉翻攝）

2021/08/30 14:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台61線西濱快速道路是國內重要交通幹線，為了避免駕駛人超速，保障安全，原預計於台61線西濱快速道路北上通霄至白沙屯段、南下通霄至苑裡段，設置區間測速，但因爆發設備無法證明產地非中國製，已經拆除，近來苗栗縣警方為避免駕駛違規，將設置2處固定式測速照相，歷經8月份宣導期，9月1日起正式執法。

苗栗縣警局交通隊指出，因應台3線將設置區間測速，廠商也拆除原有固定式測速設備，把原本設置於台3線北向119.6公里與南向122.8公里的兩處固定式測速設備，改為設立在台61線西濱快速道路台61線88.1公里（雙向、設於中央分隔島）、114.3公里（北上）。

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依苗栗縣警局交通隊統計，台61線西濱快速道路速限90公里，去年舉發交通違規共13853件，以超速居多。

之前西濱苗栗段區間測速原本設置於北上122.6至115.6公里、南下122.3至130.3公里，但因資安疑慮拆除，但為了避免駕駛超速，原本改用員警編排勤務人工取締，但礙於警力有限，因此藉著台3線拆除固定式測速設備移置台61線西濱快速道路。

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