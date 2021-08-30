獨家》高雄7旬夫妻命案 2兒子助調查：關鍵是父右手臂上的血跡

高雄七旬老夫妻陳屍自宅命案，死者2名兒子返家助警找尋蛛絲馬跡，2人似乎看到鐵門上有些異狀。（記者黃良傑攝）

2021/08/30 13:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄七旬老夫妻陳屍自家透天厝1、4樓，2個兒子今午到殯儀館看父母最後一眼，傷心欲絕，接受完檢察官詢問後，中午12點10分黯然回到傷心的透天厝，2兄弟撐傘互相扶持，弟弟住新竹、哥哥住台南，2人表示每天會打電話和媽媽聊天，最後一次和媽媽聊天是27日，28日後家裡電話就打不通，當時覺得奇怪，2天聯絡不上更加擔心，沒想到竟從此天人永隔。

死者的大兒子和二兒子趕回高雄，發現2天失聯的父母，竟然陳屍家中，令他們難以接受，2人強忍悲痛接受檢方訊問後，然後由警方載回案發現場透天厝，2兄弟已分不清臉上是雨是淚，他們詢問了一下守候在外的記者後，便打開大門緩步走進傷心的家裡，大門上春聯「平安」斑駁，而一進去的地方就是母親陳屍的客廳。

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死者的2個兒子對父母驟逝並無意見，希望了解母親死因，由於父親自縊未留有遺書，警方也請2兄弟找找看有無其他蛛絲馬跡，據了解，全案的關鍵將是死者莊男右手臂上的血跡，如果驗出有另一名死者莊妻的DNA，將有助於命案的釐清，但因莊男鼻孔出血，莊手臂上的血也可能是自己滴到留下，因此，目前案情仍未明朗，檢警均不多臆測和回應，決定9月2日複驗。

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高雄七旬老夫妻陳屍自宅命案，死者2名兒子返家助警找尋蛛絲馬跡。（記者黃良傑攝）

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