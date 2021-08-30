23年前檳榔西施被虐殺焚屍 高院改輕判2嫌理由出爐

男子潘子鑑被控共同殺害17歲檳榔西施，高院改輕判２嫌理由出爐。（資料照）

2021/08/30 13:06

〔記者楊國文／台北報導〕台北市17歲林姓台日混血少女，23年前到桃園檳榔攤工作，被懷疑和檳榔攤款項短少有關，遭老闆和友人虐死、焚屍滅跡，沉冤21年，前年才因秘密證人檢舉才偵破，揪出4名凶手，桃園地院今年1月將42歲男子潘子鑑、43歲陳諭詩，依共同殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身；潘男、陳女在高等法院審理均否認殺人，高院認定辯詞均不足採信，且殺人罪行重大，但２人尚無一審以濕紙摀住林女口鼻，使其難以呼吸等殺人手段，另考量案發時2人僅為19、20歲，思慮不周，今依殺人罪輕判潘、陳女各14年6月徒刑。還可上訴。

高院說明改判理由指出，依多名證人、法醫研究所鑑定報告等事證，潘和陳女涉殺人事證明確，潘辯稱僅參與事後棄屍、焚屍，陳女辯稱僅目睹部份過程而無殺人犯，均屬卸責之詞，不足採信。不過，從全案相關證據，並無潘、陳女有以濕紙摀住林女口鼻，使其難以呼吸等殺人手段。

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高院認定，潘、陳女殺害林女的手段兇殘，惡性重大，檢察官依林父請求提起上訴，求處死刑，不過，考量案發時2人僅為19、20歲，年紀甚輕，思慮不周，案發至今已23年等因素，因此今改判各為14年6月。

死者林女父親今未到庭聆判，無法得知家屬對高院判決看法；在押的潘、陳女今均放棄聽判， 故未提訊到庭。

檢方起訴指出，被害的林姓17歲少女獨自到桃園生活，在潘男等人合夥經營的檳榔攤工作，1998年12月間，在部隊服役的潘男懷疑林姓少女私吞收款、還檢舉他吸毒等，夥同陳諭詩3人私行拘禁少女，將她剃光頭凌虐、用毛巾絞死，棄屍八德區草叢，再載到平鎮郊區焚屍滅跡。

林姓少女死狀悽慘，但因焚屍現場沒有監視器，身上和附近找不到證件，也沒有家屬出面指認，全案陷入膠著，檢警只能採DNA建檔後，以無名屍下葬，直到2019年峰迴路轉，有秘密證人出面指認，警方循線找到林女家屬比對DNA，證實無名屍就是林姓少女，重啟偵辦。

桃院今年1月將潘子鑑、陳諭詩皆判處無期徒刑，共犯40歲吳姓男子已潛逃海外，遭通緝中，另名陳姓少女由少年法庭審理。

高等法院本月９日召開辯論庭，潘男否認殺人，堅稱僅參與事後棄屍、焚屍，陳女否認一審時認罪的態度，當庭翻供辯稱「我只是在場看見，沒有動手」，否認共犯殺人，律師則主張追訴權時效已消滅，應判免訴。

被害人父親林父當庭斥責潘男、陳女至今仍在撒謊，「請求法官均判2人死刑」，林女辯護律師主張，潘男、陳女殺人手段殘暴，事後還焚屍，所犯是2公約所訂的「情節最重大之罪」，加上毫無悔意，建請高院改判陳男2人死刑。

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