創意無限！中警徵件「創意電子海報與Slogan」 比賽結果出爐

台中市警局少年隊舉辦「創意電子海報與創意Slogan」徵件比賽，圖為海報組金獎。（記者許國楨翻攝）

2021/08/30 12:17

〔記者許國楨／台中報導〕因應青春專案，為了提供青年學子展現青春能量的舞台，台中市警局少年隊舉辦「創意電子海報與創意Slogan」徵件比賽，最終各評選出5部優秀作品並在今日頒獎，由副隊長陳益增及志工中隊長黃健泰頒發獎盃及獎狀給得獎學生，海報冠軍得主並獲得最高獎金－價值2萬元的7-11商品卡，藉此肯定得獎同學的用心。

本次徵件比賽計有84部作品投稿，海報比賽金獎得主陳昱翰，就讀大明高中廣告設計科2年級，其作品「只藥一錠，死神噬命。」主題明確，文字傳達直接，整體色彩視覺張力大，銀獎得主廖宣卉就讀明道中學美工科2年級，其作品「針礙一生，毒害一世。」海報雙關文字清楚明確，圖象引發反思與共鳴，銅獎得主黃誼宸就讀明台高中室內設計科2年級，其作品「毒一時，悔一世，莫讓拼毒拼圖前途。」，創意、文字、構圖層次分明，意喻深遠。

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而標語比賽第1名得獎者劉芷恩就讀崇倫國中2年級，其作品「幫派聚眾挺威風，警call你媽秒淚崩。」以青少年切入反幫派主題，簡潔易記，令人莞爾一笑，第2名得獎者李安橋就讀大明高中2年級，其作品「快樂一時毒一生，遠離一世百味生。」，第3名得獎者黃可欣就讀明道高中3年級，其作品「兄弟一時，前科一世，一聲義氣，毀你一生。」作品念起來順口押韻，朗朗上口，具記憶性。

少年隊表示，希望透過自由且活潑的海報與標語比賽創作過程，提升國（高）中、大專院校學生對生活周遭議題的認知，並徵集青年學子的創意思維，透過學生的角度傳達自我保護意識與法律概念，有效提升宣導效能，進而預防偏差行為與被害。

而得獎海報作品未來將提供各單位運用於官方網站、FB粉絲專頁或是學校網頁宣導等，得獎標語作品將運用於各單位LED跑馬燈、電子看板或警車廣播宣導等，讓學生創意無限延續，發揮正面影響力，達到寓教於樂的效果。

圖為海報組銀獎。（記者許國楨翻攝）

圖為海報組銅獎。（記者許國楨翻攝）

圖為海報組佳作。（記者許國楨翻攝）

圖為海報組佳作。（記者許國楨翻攝）

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