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    活該！男騎士等紅燈把腿「張到最開」 腳掌被車輾過還挨告詐欺

    曾製造假車禍而被判刑的鄭姓男子，去年底騎車停等紅燈時，故意伸出左腳掌讓一旁準備綠燈起步的轎車輾過，藉此向轎車柯姓女車主要求1500元和解金；柯女質疑遇到假車禍報警提告，台北地檢署認為鄭男涉嫌製造假車禍，今依詐欺未遂罪將他起訴。（資料照，記者錢利忠攝）

    曾製造假車禍而被判刑的鄭姓男子，去年底騎車停等紅燈時，故意伸出左腳掌讓一旁準備綠燈起步的轎車輾過，藉此向轎車柯姓女車主要求1500元和解金；柯女質疑遇到假車禍報警提告，台北地檢署認為鄭男涉嫌製造假車禍，今依詐欺未遂罪將他起訴。（資料照，記者錢利忠攝）

    2021/08/30 12:07

    〔記者錢利忠／台北報導〕曾製造假車禍而被判刑的鄭姓男子，去年底騎車停等紅燈時，故意伸出左腳掌讓一旁準備綠燈起步的轎車輾過，藉此向轎車柯姓女車主要求1500元和解金；柯女質疑遇到假車禍報警提告，台北地檢署認為鄭男涉嫌製造假車禍，今依詐欺未遂罪將他起訴。

    檢方調查，去年12月19日下午1點多，鄭男騎車在北市峨嵋街及昆明街口等紅燈，當時他停在柯姓女車主轎車的右前方，還使出全身力氣將左腳向外延伸到最長，趁轎車綠燈起步時，故意讓轎車輾過他的腳掌，涉嫌製造假車禍。

    柯女察覺轎車輾到一旁鄭姓男騎士的腳掌後，下車查看並打算報警，但鄭男卻堅持不報警，還開口向柯女索討1500元紅包，引來柯女質疑遇到假車禍，氣得控告鄭男詐欺。

    鄭男庭訊時否認詐欺，供稱他騎車停等紅燈時，習慣將腳放得很開。然而，檢方查出，鄭男分別於2008年及2019年間，曾2度以類似手法製造假車禍而惹上官司，不採信鄭男的說詞，依詐欺未遂罪將他起訴。

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