假律師打離婚官司瘋狂詐騙 最終自己慘遭休掉

檢調搜索楊男的假律師事務所辦公室。（檢方提供）

2021/08/29 23:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕原本在一家航空快遞公司送貨的男子楊永堉，曾向婦人謊稱有管道買到低價SOGO禮券，一口氣騙得3500多萬元，事後竟升級搖身變成為假律師，對外聲稱可打離婚等官司，再騙了24名被害人共6232萬，妻子直到他被撤銷緩刑、需入監服刑時，才赫然發現枕邊人竟是超級大騙子，憤而訴請離婚，新竹地院判准休夫。

翁女指控，1995年與楊男結婚後，初始感情穩定，並育有子女3人，楊男在2014年間，謊稱大學同學在崇光百貨公司業務部任職，有販售禮券業績壓力，可以遠低於市面的92折價格，買到SOGO禮券，致魏女被騙，集資3548萬元給楊男。事後楊男僅交付918萬元的SOGO禮券，積欠高達2630萬元SOGO禮券，即無力償還，被高等法院判刑2年、緩刑5年。

請繼續往下閱讀...

沒想到楊男卻未能警惕，2017年對外謊稱自己是執業律師，可協助處理離婚訴訟案件，詐騙女性得逞，後來緩刑經撤銷，需入監服刑2年2月確定，現在新竹監獄執行中。

翁女說，楊男屢因故意犯詐欺取財多次，雖經法院給予緩刑機會，卻未能履行緩刑條件，而遭地院撤銷緩刑，她是在今年1月初才知悉此事。而楊男謊稱自己是律師事務所楊姓執行長，到處在外接案，向不知情民眾索費辦理訴訟案件，5年多來共有24人受騙，所獲不法利益高達6232萬，再被新竹地院判判1年8月。

翁女說，先生的罪行除2年2月刑期執行中，且最近的刑事判決為有期徒刑1年8月，已符合民法判決離婚事由，她在今年1月25日具狀向新竹地院聲請離婚調解，經法官排定以視訊調解，然楊男卻拒絕出席，要求她的訴訟代理人需親自前往新竹監獄，讓他簽署離婚協議，致使雙方該次調解不成立。翁女無奈之下只得提起離婚訴訟，請求法官判決離婚。

翁女說，先生多次因貪圖營私而犯刑法詐欺罪，視我國刑法規範於無物，縱經法院給予緩刑機會卻仍不知反省，她對先生如此咎由自取行為著實心寒，夫妻間再也不可能維繫婚姻關係。

法官指出，民法第1052條第10款明定，夫妻之一方因故意犯罪，經判處有期徒刑逾6個月確定者，他方得向法院請求離婚，由於楊男犯行已經符合此條件，因此判准翁女休夫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法