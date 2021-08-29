怎麼像地球一樣沉？ 釣客驚：釣魚30多年首次釣中遺體

海巡署岸巡人員到安平漁港北堤處理打撈上岸的浮屍遺體。（記者王俊忠攝）

2021/08/29 19:41

〔記者王俊忠／台南報導〕資深釣客謝晉亨29日上午在台南市安平漁港航道北堤釣魚時，突然釣中覺得「像是地球一樣沉重」的物品，他奮力把釣中物拉到岸邊，赫見是具浮屍，即放下釣竿報警。謝男說，30多年釣齡頭一遭釣中遺體，詭異的是釣中遺體前幾個小時完全沒釣上魚，之後就到安平寺廟拜拜、燒些金紙給亡者求平安。

謝男說，他知道這是做功德，亡者冥冥之中跟他有緣，才會被他的釣竿鉤中，所以不會想在拉近岸邊後割斷釣魚線。

請繼續往下閱讀...

接受警方調查後仍心有餘悸的謝男表示，因疫情緣故、有段時間沒釣魚，一時技癢，29日凌晨5點多到安平漁港出海航道北堤釣魚，他以往都是到南堤垂釣，因為疫情南堤被管制，他首次改到北堤釣，沒想到就遇上這嚇人狀況，到清晨6、7點天色較明亮時，有看到前方距岸邊約10多公尺的海面上有橘色狀的不明物品漂流、載浮載沉。

當時因未看到有具體的物品，對橘色漂流物（後來才知是浮屍遺體的上衣）不以為意，持續垂釣，一直到上午10點許，謝男覺得釣了近4小時都沒有魚上鉤，正納悶手氣怎那麼差？在動念想換釣點時，約在10點20多分，就覺得竿子釣中大物。

謝男透露，第一時間想拉上鉤物，覺得這傢伙怎麼重的像「地球」一般，轉動捲線器居然轉不動，只好雙手舉起釣竿往後拉，漸漸把上鉤物拉近岸邊，待上鉤物靠岸時，他定睛一看，「哇，竟然是具浮屍遺體，嚇死人了」，隨即放下釣竿固定後打電話報警。

獲報到場的警、消人員調查，死者是50多歲的戴姓男子，調閱附近監視器，看見戴男於29日凌晨零點許就騎機車到鄰近安平漁港北堤的觀夕平台外側馬路繞逛，凌晨兩點多，戴男騎機車進海岸防風林內停放，之後沒有其他人跟著他進入，也未發現有可疑人物。

警、消與海巡署岸巡人員檢視戴男身體無明顯外傷，其身上穿著外套口袋放有沉重的石頭，機車內也有安眠藥之類的藥袋，但未發現遺書，初步研判無外力他殺之嫌，因戴男住址只有他1人，警方設法聯絡家屬出面善後及進一步調查釐清死因。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

釣竿線鉤中浮屍遺體的資深釣客謝晉亨說，生平頭一遭釣到遺體，仍然嚇得心有餘悸。（記者王俊忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法