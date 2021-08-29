毒品通緝犯持菜刀拒捕 勇警遭砍頸忍痛制伏歹徒

事後張員立即送往員林基督教醫院急診室，有一3公分長淺傷口，經包紮治療後已無大礙，目前已返家休息。（本報合成）

2021/08/29 19:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉昨（28）晚傳出歹徒持刀襲警！員林警分局永靖分駐所警員張稟新昨晚追捕有毒品前科的詹姓通緝犯，竟遇到詹姓男子持菜刀攻擊，導致頸部後方遭劃傷，但仍奮不顧身逮人，手臂也被詹男咬傷，幸好另一員警即時趕到，把歹徒手中的菜刀搶下，才化解危機；張稟新經送醫治療後並無大礙，詹嫌則罪加一等，依多項通緝、傷害及妨害公務等罪移送法辦。

員林警分局表示，警方昨晚近11點獲報詹男（42歲）蹤跡，永靖分駐所警員林志陽及張稟新前往緝捕，不過，詹男發現被警方鎖定，立即潛逃回家中躲藏，警方也隨後追到，詹男見狀，竟衝進廚房，拿出一把約11公分長菜刀攻擊員警。

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警方表示，率先進門的張稟新欲搶下菜刀時，與詹男發生扭打，結果不慎被詹男持刀劃傷頸部後方，詹男傷警後還不甘休，再張嘴咬傷張員的左前臂及前胸等多處想脫逃，可是張員仍忍痛抵抗，最後警員林志陽即時趕到，2人合力搶下菜刀，才將其制伏；事後張員立即送往員林基督教醫院急診室，有一3公分長淺傷口，經包紮治療後已無大礙，目前已返家休息。

員林警分局分局長謝錫釗獲報後立即前往慰問，並頒發慰問金，他表示，張員不畏危險、奮不顧身之精神，足為表率，並囑咐警察於執行攔查取締勤務時，一定要保持高度警覺，以因應各種突發狀況，他也說，對於挑戰公權力的歹徒絕不寬貸，一定追究到底。

永靖分駐所警員張稟新追捕詹姓通緝犯時遭拒捕，頸部不慎被詹男持菜刀劃傷。（警方提供）

張稟新（右）送醫後並無大礙，員林警分局分局長謝錫釗（左）頒發慰問金，表揚不畏危險、奮不顧身之精神。（警方提供）

張稟新與詹男扭打，最後連手臂也被詹男咬傷（警方提供）

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