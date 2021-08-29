啃老毒蟲光天化日行搶 2正義男追百米制伏
2021/08/29 16:57
〔記者徐聖倫／新北報導〕30歲施姓男子平時遊手好閒「啃老」，又染上毒癮，施嫌昨日盤纏用盡，行經新北市中和區某超商見到桌上1只LV名牌包，迅雷不及掩耳搶了就跑，被害人59歲黃姓婦人根本追不上，所幸店內另有2名見義勇為的男客人趕緊追了出去，百米追逐後終將施嫌制伏，後續交由警方帶回。
警方調查，施嫌平時沒有工作，年過而立仍向老父親伸手要錢，最要不得的是，施嫌還身染毒癮，多次進出警所。施嫌昨日在中和街頭閒逛，經過民安街某超商，就見到黃婦隨手將LV手提包隨意放在桌上，施嫌見有機可趁，在店內觀望一陣後，搶了包包就開溜，黃婦見狀趕緊大叫「抓賊啊！」
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店內兩名男客人見義勇為主動追上施嫌，追了約100公尺施嫌體力不支，遭兩名正義男壓制，警方據報趕抵，將施嫌逮回偵訊。施嫌起初還謊稱自己因疫情丟工作，房租繳不出才行搶，警方聯繫施嫌父親後才發現，原來他當日向父親要錢未果，父子口角後負氣離家，絕非他謊稱的如此可憐。
警方調查，原來當時黃婦繳完一些帳單後，就在超商內座位坐下整理收據，包包就這樣丟在一旁，黃婦太專心於手上單據的整理，才會給施嫌可趁之機。訊後，警方依搶奪罪嫌，將施嫌移送法辦。