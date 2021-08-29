啃老毒蟲光天化日行搶 2正義男追百米制伏

兩名正義男將施嫌制伏後交由警方處置。（記者徐聖倫翻攝）

2021/08/29 16:57

〔記者徐聖倫／新北報導〕30歲施姓男子平時遊手好閒「啃老」，又染上毒癮，施嫌昨日盤纏用盡，行經新北市中和區某超商見到桌上1只LV名牌包，迅雷不及掩耳搶了就跑，被害人59歲黃姓婦人根本追不上，所幸店內另有2名見義勇為的男客人趕緊追了出去，百米追逐後終將施嫌制伏，後續交由警方帶回。

警方調查，施嫌平時沒有工作，年過而立仍向老父親伸手要錢，最要不得的是，施嫌還身染毒癮，多次進出警所。施嫌昨日在中和街頭閒逛，經過民安街某超商，就見到黃婦隨手將LV手提包隨意放在桌上，施嫌見有機可趁，在店內觀望一陣後，搶了包包就開溜，黃婦見狀趕緊大叫「抓賊啊！」

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店內兩名男客人見義勇為主動追上施嫌，追了約100公尺施嫌體力不支，遭兩名正義男壓制，警方據報趕抵，將施嫌逮回偵訊。施嫌起初還謊稱自己因疫情丟工作，房租繳不出才行搶，警方聯繫施嫌父親後才發現，原來他當日向父親要錢未果，父子口角後負氣離家，絕非他謊稱的如此可憐。

警方調查，原來當時黃婦繳完一些帳單後，就在超商內座位坐下整理收據，包包就這樣丟在一旁，黃婦太專心於手上單據的整理，才會給施嫌可趁之機。訊後，警方依搶奪罪嫌，將施嫌移送法辦。

警方將施嫌扭送警所。（記者徐聖倫翻攝）

兩名見義勇為的男子其中之一的林姓男子接受中和警分局長李建廣頒獎。（記者徐聖倫翻攝）

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