嗆「我是她老公」…電話遙控婦匯款 當街被警攔截打槍

北市李姓婦人操作郵局提款機時被員警發現，經勸說及時阻詐。（記者姚岳宏翻攝）

2021/08/29 14:23

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團又有新手法，竟然利用民眾善心捐款行詐！台北市李姓婦人平日都定期小額捐款資助某佛教慈善協會，上週卻接獲一名自稱該協會人員，表示因電腦系統問題，必須親往提款機改設定，否則會重複扣款，李婦依言前往操作，先被轉走2萬9千元，幸好警方及時發現，阻止繼續匯款。

警方調查，虔誠的李婦每月定期會自其帳戶自動扣款5000元，捐給慈善協會，上週她接到對方來電表示設定錯誤，由於是下班時間，必須前往提款機解除設定，她聽對方在提款機操作按下一堆數字，竟然就是匯款數字，詐騙集團確認李女成功匯款後，食髓知味，打算再誘使被害人持續匯款。

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大安分局瑞安街派出所警員葉顯恩、黃浤洋於金融機構巡邏勤務時，發現李婦在郵局前操作ATM，且神色怪異，主動上前關懷提問，當員警接過電話質問對方身分時，對方仍不死心誆稱是婦人老公，想蒙混繼續詐騙被害人，所幸警方識破及時攔阻。

警方呼籲，接到電話時，千萬別因為對方說得出自己過往交易明細或來電顯示為金融機構號碼，就輕信對方身分，聽到「誤設為經銷商、批發商」、「誤設為付費會員」、「信用卡遭人盜刷重複下單」、「重複扣款」、「需配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字，就要提高警覺，撥打「165」反詐騙電話查證，以免遭歹徒騙取辛苦賺來血汗錢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

員警接過電話，對方竟自稱是李婦的老公。（記者姚岳宏翻攝）

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