從隔壁店家爬天花板偷150萬金飾藏大賣場 竊賊躲過警盤查

紀姓男子藏匿在大買家大賣場，趁凌晨關門打烊後潛入賣場內銀樓行竊價值100多萬的金飾。（記者陳建志翻攝）

2021/08/29 13:00

［記者陳建志／台中報導］台中一名紀姓嫌犯（30歲），疑似因投資虛擬貨幣失利，8月5日凌晨，躲藏在台中大里大買家大賣場，趁關門潛入金飾店行竊價值約150萬的金飾、鑽石，紀男將金飾藏匿賣場內想離開時觸動警報，保全、警方獲報到場，紀男謊稱不小心在賣場內睡著了，還報假名接受盤查，因身上沒查獲東西只好讓他離開，直到隔天金飾店開門營業才發現遭竊，警方經多日埋伏，27日發現他出現台中太原路一棟大樓找朋友，離開時追了約400公尺將他制伏，依竊盜罪嫌送辦並被羈押。

台中大里大買家大賣場，5日凌晨關門後警報器大作，保全和轄區員警獲報趕來，當時發現紀姓男子（30歲）在賣場內，紀男謊稱不小心在店內睡著來不及離開，警方盤查時紀男表示沒證件並報了假身分，因長相相似，加上身上並沒有查獲任何物品，警方只好讓他離開。

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不料，當天上午賣場營業金飾店開門時，才發現店內價值約150萬的金飾、鑽石被偷走，警方獲報趕來採證，發現竊嫌破壞隔壁店家的門潛入後，從天花板爬進金飾店行竊，想起凌晨盤查的紀男恐涉案，調閱監視器才發現，紀男一大早8點多就再度進入賣場佯裝買東西，將藏在賣場某處的金飾拿走，並立刻搭計程車前往苗栗3家銀樓，將金飾典當變賣得款40多萬。

台中霧峰分局、刑事警察大隊組成專案小組查緝，查出紀男真實身分，但因居無定所查緝困難，不過發現他會出入台中太原路一棟大樓，派人多日到場埋伏，27日果然發現紀男上樓找朋友，下樓時表明身分盤查，紀男迅速走出大樓拔腿狂奔。

埋伏的員警一路緊追不捨，跑了約400公尺，將上氣不接下氣的紀男壓制在地，紀男大喊「讓我喘一下」，因表示身體不舒服，一度戒護送醫治療，昨天出院偵訊，紀男坦承除涉嫌大里銀樓竊案，另還涉嫌行竊嘉義銀樓，還有高雄等地的手機、3C產品等竊案，警方將持續清查，並請指揮檢察官預防性聲押，經臺中地院裁定羈押，防止其連續犯案。

紀男27日現身台中太原路被發現拔腿狂奔，遭多名埋伏員警追上制伏。（記者陳建志翻攝）

紀姓男子行竊100多萬金飾，遭警方逮捕後移送法辦並羈押。（記者陳建志翻攝）

紀男（前）27日現身台中太原路被發現拔腿狂奔，多名埋伏員警緊追。（記者陳建志翻攝）

大買家內一家銀樓遭紀姓竊嫌偷走價值約150萬的金飾、鑽石。（記者陳建志翻攝）

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