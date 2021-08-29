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    首頁　>　社會

    高雄楠梓越南雜貨店 遭查獲過期1年越南香腸熱狗

    高雄警方聯手衛生局查獲1家越南雜貨店販售過期近1年的越南香腸熱狗。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

    高雄警方聯手衛生局查獲1家越南雜貨店販售過期近1年的越南香腸熱狗。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

    2021/08/29 10:50

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方連日來聯手衛生局、動保處於楠梓區1處菜市場，查獲1家越南雜貨店，販售過期越南肉品，查扣越式酸肉3盒、香腸熱狗8包，其中香腸熱狗過期近1年還在賣，衛生局先依違反食安法開罰6萬至10萬元，並將越南肉品查扣送驗。

    楠梓警分局加昌派出所近來接獲民眾檢舉，指稱楠梓1處菜市場有越南雜貨店販售標示不明可疑肉品，警方獲報後組成專案小組，通知衛生局、動保處人員前往稽查。

    衛生局人員檢視冰櫃內販售越南肉製品，確實有標示不明及來源不明的越式酸肉3盒，保存期限到今年8月10日到期，已經過期還在賣，也無法提出相關來源證明文件，當場查扣肉品送驗。

    衛生局人員另於現場發現越南香腸熱狗8包，保存期限分別到2020年8至9月，過期近1年還在賣，當場查扣香腸熱狗8包，先依違反食安法開罰6萬至10萬元，並將越南肉品查扣送驗。

    據了解，阮姓女子（56歲）從越南嫁來台灣超過20年，已取得台灣身分證，於菜市場內經營越南雜貨店已10年，她辯稱不曉得不能賣越南豬肉，還推稱來源是向越南籍友人批貨來賣。

    全案將由動保處採樣送驗越南肉品，衛生局與警方追查流向，以及查溯肉品上游來源，提醒民眾若發現可疑肉品來源，請通知市府單位協助查看，共同努力防治非洲豬瘟。

    現場查扣標示不明及來源不明的越式酸肉3盒，保存期限到今年8月10日到期，已經過期還在賣。（讀者提供）

    現場查扣標示不明及來源不明的越式酸肉3盒，保存期限到今年8月10日到期，已經過期還在賣。（讀者提供）

    高雄警方聯手衛生局查獲阮女經營的越南雜貨店，非法販售過期食品。（讀者提供）

    高雄警方聯手衛生局查獲阮女經營的越南雜貨店，非法販售過期食品。（讀者提供）

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