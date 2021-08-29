貪1萬元幫建商喬公車亭位置 基隆資深老里長判關2年

建案施工時該公車亭向前挪動百公尺，事後建商為申請建照，希望公車亭不要移回，進而行賄郭姓資深里長。（記者吳昇儒攝）

2021/08/29 09:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆某知名建案去年完工後發現，施工時挪動的公車亭若挪回原處，將會影響建案消防安全規劃，便希望不要將公車亭挪回，卻遭當地郭姓資深里長反對。建商找人行賄里長，成功讓他支持微調公車亭地點，事後被檢調查出，將里長起訴。基隆地院近日審結，認定里長觸犯貪污治罪條例，判處有期徒刑2年，見他深具悔意，予以緩刑5年。

檢調調查，該建商於2017年7月25日辦理會勘時，認為原公車亭設置處施工時恐怕造成民眾危險，便與基隆市政府公車處人員協調，於施工期間，暫時將候車地點往前方移動，待建案完成後，再移回原處。

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去年5月4日完工後，廖姓工務經理及簡姓工地負責人卻發現，若將公車亭移回原處，會影響建案整體消防安全規劃，屆時要申請使用執照，恐怕困難重重，便提出希望能夠將公車亭留在調整後的位置。

郭姓里長卻在協調會中要求公車亭必須設回原址，以免影響里民安全，雙方會中無法達成協議，只能安排時間再次協調。

廖姓經理會後趕緊請簡姓工地負責人，拿著裝有1萬元現金的茶葉禮盒，交付給郭姓里長，希望他能支持公車亭調整事宜，讓建案能夠順利申請使用執照。

郭姓里長發現禮盒內有萬元現金，主動聯繫對方並同意其要求，一個月後，就陪同簡姓工地負責人前往公車處安排調整事宜。

郭姓里長到案後向檢調承認犯行，也有協助簡男到公車處商討公車亭微調事宜；檢察官偵訊後，依涉犯貪污治罪條例，將他起訴；另行賄的廖姓經理及簡姓工地負責人則予以緩起訴處分。

法官審理時認為，郭姓里長為具有法定職務權限的公務員，卻收受廠商賄賂，已經觸犯犯貪污治罪條例；考量他承認犯行，且主動交回不法所得，犯後良好，且收賄金額低於5萬元，犯案情節輕微，依法得減輕其刑，故判處他有期徒刑2年，褫奪公權3年，緩刑5年，不法所得1萬元及茶葉禮盒沒入。

目前建案已經完成，里長收賄案件曝光後，公車亭也移回。（記者吳昇儒攝）

基隆地院近日審結，認定里長觸犯貪污治罪條例，判處有期徒刑2年，見他深具悔意，予以緩刑5年。（記者吳昇儒攝）

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