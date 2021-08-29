為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    貪1萬元幫建商喬公車亭位置 基隆資深老里長判關2年

    建案施工時該公車亭向前挪動百公尺，事後建商為申請建照，希望公車亭不要移回，進而行賄郭姓資深里長。（記者吳昇儒攝）

    建案施工時該公車亭向前挪動百公尺，事後建商為申請建照，希望公車亭不要移回，進而行賄郭姓資深里長。（記者吳昇儒攝）

    2021/08/29 09:08

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆某知名建案去年完工後發現，施工時挪動的公車亭若挪回原處，將會影響建案消防安全規劃，便希望不要將公車亭挪回，卻遭當地郭姓資深里長反對。建商找人行賄里長，成功讓他支持微調公車亭地點，事後被檢調查出，將里長起訴。基隆地院近日審結，認定里長觸犯貪污治罪條例，判處有期徒刑2年，見他深具悔意，予以緩刑5年。

    檢調調查，該建商於2017年7月25日辦理會勘時，認為原公車亭設置處施工時恐怕造成民眾危險，便與基隆市政府公車處人員協調，於施工期間，暫時將候車地點往前方移動，待建案完成後，再移回原處。

    去年5月4日完工後，廖姓工務經理及簡姓工地負責人卻發現，若將公車亭移回原處，會影響建案整體消防安全規劃，屆時要申請使用執照，恐怕困難重重，便提出希望能夠將公車亭留在調整後的位置。

    郭姓里長卻在協調會中要求公車亭必須設回原址，以免影響里民安全，雙方會中無法達成協議，只能安排時間再次協調。

    廖姓經理會後趕緊請簡姓工地負責人，拿著裝有1萬元現金的茶葉禮盒，交付給郭姓里長，希望他能支持公車亭調整事宜，讓建案能夠順利申請使用執照。

    郭姓里長發現禮盒內有萬元現金，主動聯繫對方並同意其要求，一個月後，就陪同簡姓工地負責人前往公車處安排調整事宜。

    郭姓里長到案後向檢調承認犯行，也有協助簡男到公車處商討公車亭微調事宜；檢察官偵訊後，依涉犯貪污治罪條例，將他起訴；另行賄的廖姓經理及簡姓工地負責人則予以緩起訴處分。

    法官審理時認為，郭姓里長為具有法定職務權限的公務員，卻收受廠商賄賂，已經觸犯犯貪污治罪條例；考量他承認犯行，且主動交回不法所得，犯後良好，且收賄金額低於5萬元，犯案情節輕微，依法得減輕其刑，故判處他有期徒刑2年，褫奪公權3年，緩刑5年，不法所得1萬元及茶葉禮盒沒入。

    目前建案已經完成，里長收賄案件曝光後，公車亭也移回。（記者吳昇儒攝）

    目前建案已經完成，里長收賄案件曝光後，公車亭也移回。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定里長觸犯貪污治罪條例，判處有期徒刑2年，見他深具悔意，予以緩刑5年。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定里長觸犯貪污治罪條例，判處有期徒刑2年，見他深具悔意，予以緩刑5年。（記者吳昇儒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬桶蓋、衛生紙架都要貪！上校向廠商索賄 下場出爐
    2021/08/28 06:23

    馬桶蓋、衛生紙架都要貪！上校向廠商索賄 下場出爐
    涉索賄被起訴 口湖鄉長林哲凌100萬元交保
    2021/08/26 19:29

    涉索賄被起訴 口湖鄉長林哲凌100萬元交保

    全台唯一波灣富裕債
    涉索賄4500萬 軍備局少將處長張大偉起訴
    2021/08/26 13:22

    涉索賄4500萬 軍備局少將處長張大偉起訴
    聘自家人當人頭助理貪829萬 澎湖縣前議員成萬貫判10年半定讞
    2021/08/23 11:09

    聘自家人當人頭助理貪829萬 澎湖縣前議員成萬貫判10年半定讞

    智能定期不定額 股債基金全面0手續費
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播