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    名嘴爆綠營1450月入百萬中天未查證挨罰60萬 不服上訴被駁回

    台北高等行政法院判中天敗訴。（資料照）

    台北高等行政法院判中天敗訴。（資料照）

    2021/08/28 17:42

    〔記者吳政峰／台北報導〕中天新聞台一政論節目2019年談及選總統議題，其中某來賓突控綠營網軍月收入最少10幾萬元，有人還高達百萬元。有觀眾認為言論不實，向國家通訊傳播委員會（NCC）檢舉。委員討論後，認資訊不正確，誤導民眾，損害公共利益，開出60萬元罰單。中天不服，興訟抗罰，但台北高等行政法院確認內容真的錯誤，判中天敗訴。

    2019年總統大選前夕，該節目請來名嘴分析局勢，其中一位來賓突然說「有1個1450（指綠營網軍）跟我說，他們一個月領10幾萬元是基本的，也有領30、40萬元，高的領100多萬」、「民進黨時代才有1個月10幾萬、20幾萬，這是1450講出來，他說1月1號到1月11號投票那10天才會回過頭來說，我們良心發現會來支持韓國瑜，因為我們所做的都是假的都是騙的。」等語。

    觀眾質疑內容真實性，向NCC檢舉。NCC認為該節目並非直播，來賓指稱特定人士收受具體金額散布不實選舉資訊，內容未經事實查證，主持人卻未進一步訊問或聲明該資訊尚待確認，製作單位事後也未查證，逕以不完整的偏頗內容，誤導民眾對選舉相關公共事務的認知，損害公共利益，依違反「衛星廣播電視法」裁罰60萬元。

    中天不服，強調來賓是「意見表達」，而非「事實陳述」；且NCC裁罰前未召開聽證會，程序有誤；再加上有打警語，呼籲觀眾不要全信，已做好把關，決定興訟抗罰。

    台北高等行政法院指出，NCC開罰前，召開聽證會並非法定程序。而該名來賓事後辯稱不認識該名網軍，是在某一選舉造勢場合遇到，閒聊得知的資訊，透過節目轉述，未經合理查證。至於製作單位打的警語是「風水民俗請勿盡信」，與來賓言論無關。

    合議庭強調，來賓說的內容並非單純的意見表達，而是事實陳述，指控特定政黨透過網軍散布不實資訊，況且，節目在錄影結束一小時後才播出，並非直播，製作單位應趁這段期間查明消息來源的可信度，違法事實查證義務。

    合議庭認為，縱使中天沒有故意，也有過失，應注意卻未注意，放任不實言論在節目中播出，被NCC開罰60萬元合理，判中天敗訴。

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