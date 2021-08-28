越配騎車衝過酒駕臨檢站挨罰18萬 因警方少做這件事法官撤銷罰單

阮姓越配不理會警方酒測臨檢直接闖過去被罰18萬，法官認為員警未依規定設立告示牌，執法有違誤撤銷罰單。示意圖（資料照）

2021/08/28 10:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕阮姓越配騎車遇到警察酒測臨檢，她沒理會直接闖過去，員警追車逼停，依「不依指示停車接受酒測稽查」開罰18萬元，阮女喊冤辯稱自己是外國人搞不清楚警方在幹嘛，法官發現員警開設酒駕臨檢站未設「告示牌」，認為警方執法有違誤，撤銷這張罰單。

判決指出，去年8月29日凌晨3點半，阮姓越配騎車行經三民區中博橋時，警方在橋下開設酒駕臨檢站，並佈署5部警用巡邏汽車、2部警用巡邏機車，由8名員警負責對來往人車攔停進行檢測，但阮婦下橋後不理會警方，直接騎車闖過去，員警立即驅車追趕，並在熱河街一帶將她攔停。

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阮女被攔下後，警方先對她實以酒測，發現她沒有酒駕後，依違反道交條例「不依指示停車接受酒測稽查」開罰18萬元，並吊銷駕照、3年內不得考領，還得參加道安講習；阮女不服，認為自己是外國人不懂中文，也搞不清楚警方在幹麻才會騎車闖過去，被攔停時也有乖乖配合檢測，於是提起行政訴訟請求法官撤銷裁罰。

高雄地院審理時，法官檢視警方提供的蒐證畫面，發現阮女確實有闖過酒駕臨檢站不接受酒測稽查，但影片中，員警開設臨檢站時，看不到員警有依規定架設「執行酒測勤務告示牌」，雖然警方提供的「中博橋南往北路檢兼防制街頭暴力勤務部署示意圖」中有繪製3處LED，但LED內容為何，並無相關證據得以佐證。

因此，法官認為，本案並無積極證據可以證明員警於違規地點設有執行酒測勤務告示牌，且事後也沒有提出其他任何積極證據供調查，因此認定警方執法有違誤，撤銷阮女罰單，可上訴。

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