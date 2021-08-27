父酒後打同事拉扯警察 新北市議員馬見PO文道歉

馬見因為父親涉及傷害及妨害公務案，代父親在臉書公開道歉。（記者翁聿煌翻攝）

2021/08/27 17:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市烏來區清潔隊23日發生隊員酒後毆打糾紛，議員馬見的父親、53歲馬姓隊員涉嫌動手打人，員警獲報到場處理也遭到波及，警方訊後依妨害公務罪嫌法辦，另外2名清潔隊員堅持提告傷害，警方也依規定受理。馬見今天（27日）為此在臉書PO文致歉。

據指出，馬姓男子在烏來清潔隊已服務20多年，23日下午3點左右，他酒後在烏來清潔隊與40歲高姓、44歲黃姓兩名同事發生衝突，馬男徒手毆傷兩人，派出所員警獲報到場處理，也遭到馬男抗拒拉扯，警方將他帶回派出所保護管束。

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挨打的高男和黃男隔天（24日）持驗傷診斷證明書到派出所，堅持對馬男提出傷害告訴，警方依規定受理，馬男酒後推擠拉扯處理警員，訊後也被依妨害公務罪嫌法辦。

馬見今天在臉書中致歉，對於父親涉及職場肢體衝突爭議一事，他做為家屬，向此案涉及人員鄭重致上歉意，未來並必當謹守紀律，竭力排除相關糾紛之可能，避免再有類似事件發生，履行社會服務者的使命。

烏來區是新北市的原住民自治行政區，所以後續該案將嚴格遵循相關作業流程，移送區公所懲戒委員會，並依獎懲規定辦理懲處事宜。

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