涉勞金炒股案被羈押9個月 游迺文今交保

游迺文被羈押迄今已滿9個月，今天下午2點40分，游迺文頂著平頭、戴口罩，身穿牛仔褲及藍色短T，在律師陪同下走出北所，他面對媒體鏡頭未發一語，隨即搭上私人轎車離去。 （讀者提供）

2021/08/27 15:27

〔記者錢利忠／台北報導〕勞動基金運用局國內投資組長游迺文被控炒作勞動基金，幫助寶佳集團等業者出脫遠百持股套利4.5億餘元，游迺文於去年11月27日到案後，今年2月8日被台北地檢署起訴，迄今已被檢方及法院羈押禁見9個月；台北地院合議庭考量游迺文已無續押必要，前天（25日）裁准500萬元交保。今天下午2點40分，游迺文辦保後已離開台北看守所。

游迺文被羈押迄今已滿9個月，今天下午2點40分，游迺文頂著平頭、戴口罩，身穿牛仔褲及藍色短T，在律師陪同下走出北所，他面對媒體鏡頭未發一語，隨即搭上私人轎車離去。

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北院認為，游迺文一案的證據多已查明，考量沒有串證之虞，25日裁定以500萬元取代羈押禁見，並限制住居，限制出境、出海8月；游迺文交保後，須於每週五下午至台北市思源街派出所報到。

游迺文被控拉攏代操投信承接寶佳倒貨的遠百持股，護航寶佳出脫持股獲利約4.5億元。檢調查出，寶佳於2019年5月買進18萬張遠百股票，去年5月至7月疫情嚴重期間開始倒貨，但售出量不如預期，寶佳主管邱裕元因此找上當時在勞金局操盤的大學學長游迺文，遊說以勞動基金承接寶佳的遠百持股，游接受宴飲後，要求復華、統一、群益投信配合買進遠百股，助寶佳倒貨。

今年2月，北檢依違反貪污治罪條例「收受不正利益及圖利」、違反投顧法、證交法等罪，起訴游迺文等12名官商。游迺文偵審期間雖否認犯行，但合議庭仍指出，去年8月10日，游迺文在與寶佳集團等主管的聚餐中，多次提及購入遠百股票，之後勞金局與券商就開始買進遠百，助寶佳等公司出脫遠百持股，以相對成交等手法影響遠百股價。

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