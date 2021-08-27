基隆港化學槽車翻覆 大量有毒氣體乙二醇外洩

一輛化學槽車今天上午行經中山三路南櫃場前發生翻覆事故，大量乙二醇外洩，污染路面；由於乙二醇為有毒氣體。基隆市消防局人員在場警戒，管制人車靠近。（記者林嘉東翻攝）

2021/08/27 14:20

〔記者林嘉東、俞肇福／基隆報導〕基隆市中山三路南櫃場前，近午發生一起化學槽車翻覆事故，致大量乙二醇外洩，污染路面；由於乙二醇為有毒氣體。基隆市消防局人員在場警戒，管制人車靠近。

警方調查，這輛滿載乙二醇的化學槽車，今天上午11時20分，行經中山區中山三路南櫃場前，突然失控翻覆，車體向右翻覆，壓毀分隔島，後載油槽破裂，大量有毒乙二醇外洩，污染路面，致2個車道無法通行。

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基隆市消防局中山消防分隊獲報趕抵，發現是有毒的乙二醇外洩，立即通知基隆港務分公司協助調派吊車，排除事故現場，並在場警戒，嚴防人車靠近。

警方初步調查，乙二醇化學槽車，右側車體碰撞到國道三號南下匝道安全島，導致化學槽車翻覆，但整起事故原因，還要調閱路口監視器釐清。

事故後也趕抵現場的市議員張秉鈞指出，事故地點是光華橋國道三號南下匝道口，有民眾多次向他反映，該路口常發生事故，是否因為匝道口設計有問題，才導致事故頻傳，他要求市府相關單位應盡快解決。

他氣憤指出，每一次事故都讓附近住戶心驚膽跳，萬一這次翻車不是裝載乙二醇的化學槽車，而是易燃的汽油，一旦翻覆發生大爆炸，後果不堪設想。

警方初步調查，乙二醇化學槽車，右側車體碰撞到國道三號南下匝道安全島，導致化學槽車翻覆，但整起事故原因，還要調閱路口監視器釐清。

中山消防分隊小隊長鍾志彥指出，油罐車翻覆後駕駛自行脫困，化學槽車載運的乙二醇燃點沒那麼高，不會引起爆炸，但屬有毒氣體，未免過往車輛經過吸入有毒乙二醇，消防員在場戒備，嚴防人車靠近。

警方初步調查，乙二醇化學槽車，右側車體碰撞到國道三號南下匝道安全島，導致化學槽車翻覆，但整起事故原因，還要調閱路口監視器釐清。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防局人員在場警戒，管制人車靠近。（記者林嘉東翻攝）

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