桃園工人沒戴工程帽從高處摔落 頭部重摔送醫不治

陳姓男子昨天下午不慎從逾5公尺的高處摔落，經急救仍宣告不治。示意圖，非事發現場。（資料照）

2021/08/27 12:52

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市33歲陳姓男子，昨天下午3點多在蘆竹區海湖北路上進行某廠房翻新工程時，不慎從逾5公尺的高處摔落，疑似天氣炎熱，陳男並未戴工程帽，導致頭部重摔，地面鮮血四溢，送醫前已OHCA（無呼吸心跳），經急救仍宣告不治。

據了解，陳男昨天是在進行某廠房翻修工程，但他於下午3點56分左右，不慎從5.6公尺的高處摔落，由於陳男沒有戴工程帽，且施工現場也無架設防護網，導致陳男頭部重摔，地面流出大量鮮血。據工地負責人供稱，現場有發放安全帽給陳男，但因天氣炎熱陳男並未戴上。

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救護人員抵達現場隨即給予陳男頸圈、長背板固定，並進行BVM、CPR、AED、清洗傷口、包紮止血及注射Bosmin 1支等急救處置後，將他送往林口長庚醫院，但急救後陳男仍宣告不治。

桃園市政府勞動檢查處表示，今天派員前往事故地點發現，現場是舊廠房，由於業主欲翻新廠房出租給物流業者，於是委託營建廠商進行廠房翻新工程。桃園市勞檢處表示，經檢視監視器發現，事發當時陳男沒戴工程帽，也沒使用工地安全帶，便獨自爬上5.6公尺的高處進行鎖螺絲的作業，並在工程中發生意外。

桃園市勞檢處說，依照SOP，陳男應該是要搭乘高空作業車進行鎖螺絲作業，針對陳男為何未因規定進行施工，仍待釐清，目前已下令工程全面停工接受調查，後續調查後會完成重大職業災害檢查報告書，由於此次工安意外造成1名工人死亡，後續會依職業安全衛生法規定，咎責相關單位及人員，以保障家屬權益。

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