澎縣消防局首獲金質獎 另有10打火弟兄獲個人獎

澎湖縣政府消防局負責打火救難，業務相當重，今年榮獲金質獎殊榮。（記者劉禹慶攝）

2021/08/27 13:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕真的是正港「澎湖之光」！澎湖縣政府消防局經內政部消防署評核，榮獲「全國消防績優救護人員」團體分組「金質獎」，歷年來首度獲獎，個人獎項並有10位打火弟兄獲獎，內政部消防署預訂9月9日舉行頒獎典禮。

澎湖因地理位置特殊，由90座大小島嶼組成，其中有人島就有19座，讓消防工作必須兼顧陸地與海上，不僅投入救傷、打火行列外，還要負責海上搜救、陸地抓蛇、摘除蜂窩等工作，工作量相當繁重，還好消防局弟兄多是澎湖子弟，對於家鄉保有熱愛之心，堅守工作崗位服務民眾。

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澎湖縣政府消防局成軍以來，針對離島消防消防廳舍進行補強，並在漁港引入海水滅火站，近來更計畫在西嶼外垵設立消防分隊，建構澎湖無死角的消防安全環境，今年首度獲得內政部消防署金質獎殊榮，相當實至名歸，也為澎湖縣政府消防局正副局長許文光、丘立誠新搭檔加分。除了團體殊榮外，並有10人獲個人獎殊榮。

個人獎項：急救精靈-執行急救患者個案（CPR+AED）最多者：馬公分隊郭東泰；急救精靈－執行急救患者個案（CPR+AED）致「患者康復出院」分組最多者：馬公分隊邱泉潣、陳炯甫、白沙分隊陳福榮、王泰君、宋昀展、黃彬、西嶼分隊林姿君、周星耀；救護之王-執行急救送醫次數（以送醫案件計算）分組最多者：災害預防科侯志穎（任職馬公分隊期間）。

澎湖地理位置特殊，消防局弟兄也必須海上救難。（記者劉禹慶攝）

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