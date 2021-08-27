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    10年路邊騙錢35次 老父替35歲兒求情被法官打臉

    齊姓男子10年來行騙35次，法官裁定預防性羈押，雖然齊父求情，但法官駁回他的聲請。（資料照，記者王捷攝）

    齊姓男子10年來行騙35次，法官裁定預防性羈押，雖然齊父求情，但法官駁回他的聲請。（資料照，記者王捷攝）

    2021/08/27 07:22

    〔記者王捷／台南報導〕齊姓男子10年前開始行騙，他以各種理由打悲情牌向路邊的店家、路人騙錢，10年來有列在案的詐欺罪就有35件，其中包括機車壞了20次、忘記帶鑰匙12次等，所以有反覆犯罪的可能，法院以刑事訴訟法規定裁定預防性羈押，雖然齊男找來老父求情撤銷，但法官認為齊父是否能管好齊男，不在法院的考慮範圍內，駁回齊的聲請。

    35歲的齊男從2010年起就四處在南部地區詐騙，他在這10年來不斷犯下詐欺罪，間隔都很短暫，5年前他就因為不斷犯案，所以入監拘役59天，但是他出獄後並沒有改善，在今年的1、2月又5度裝可憐向路人借錢，這讓法官認為他沒有因為服刑而改善，所以8月裁定預防性羈押。

    法官解釋，刑訴法101條之1的規定，如果是犯下詐欺罪，又有事實證據認為被告有反覆實行同一犯罪的疑慮，如有羈押的必要可以裁定羈押，立法宗旨是為了保護民眾，所以學理上稱為「預防性羈押」。

    這個月初，齊男再打悲情牌，自稱是受到疫情影響才會騙錢，希望停止羈押，但法官不同意，這個月24日齊男又請出老父親，要父親背書，聲請撤銷羈押，老父親強調，他現在知道齊男的所作所為，願意與被害人和解並會好好管控齊男，聲稱「兒子不會再犯了」。

    不過法官認為，從齊男過去的犯罪證據，顯然不是偶然的犯罪，而是用相同的手法反覆犯下詐欺案，齊男35歲早該到了為自己負責的年紀，家庭是否能拘束、會不會跟被害人和解，跟他是否會羈押無關，法官重新強調預防性羈押的重要，駁回了聲請。

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