肥水不落外人田？4千萬身價老翁淪街友 長照主任搶婚被屏東縣府告

屏東縣政府送一名全身邋遢老街友到長照中心安置，竟發現身價高達4000萬元，縣府為保護老翁權益，向法院聲請輔助宣告，沒想到該長照中心女主任卻趁機帶老翁到戶政事務所「登記結婚」。街友示意圖，非新聞事件主角。（資料照；本報合成）

2021/08/26 22:36

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣政府送一名全身邋遢老街友到長照中心安置，竟發現身價高達4000萬元，縣府為保護老翁權益，向法院聲請輔助宣告，沒想到該長照中心女主任卻趁機帶老翁到戶政事務所「登記結婚」，縣府憤而提告究責，並訴請婚姻無效，檢方雖不起訴，屏東地院卻撤銷了這段相差近30歲且具爭議的「老少配」婚姻，還可上訴。

81歲（29年次）的邱姓老翁2016年6月間被發現獨自在屏東市街頭流浪，患有輕度失智，屏東縣政府據報後，將老翁暫時安置在現年52歲（58年次）麥女擔任主管的長照中心，縣府確定身分後查出老翁喪偶多年，2個兒子因身心方面等問題難以提供照護。

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縣府衡量老翁及親屬狀況後，2017年2月主動向屏東地院聲請輔助宣告，並提出定暫時狀態處分聲請，保護老翁財產，結果一查，發現邱翁身價不凡，在高、屏等地有不少房產，名下不動產市值粗估近4000萬元，邱翁退休前擔任公職，每月撥入銀行的月退俸存款也已累積數百萬元，卻長年淪落街頭。

屏東地院2017年5及6月間分別裁准縣府聲請，由縣府擔任老翁輔助人，但離婚單身多年的麥女竟瞞著縣府，於同年10月間將邱翁帶往戶政事務所辦理結婚登記，2人成為合法夫妻。

縣府得知後，懷疑麥女貪圖邱翁財產，才誘使心智狀況欠佳的邱翁結婚，遂報請檢方偵辦；不過，屏檢調查後，認為邱翁並非完全喪失自主能力，無法證明麥女使用詐術或以偽造文書方式侵害邱翁權益，於2018年以不起訴分處偵結；縣府轉而向法院提起邱、麥2人的婚姻無效之訴。

葛姓戶政員在屏東地院審理期間出庭表示，當時有詢問過邱翁是否願意和麥女結婚，邱翁的答覆肯定，並未發現異常；麥女強調，是照顧邱翁日久生情，加上邱翁主動求婚，她才決定結婚，雙方婚姻完全出於真意；邱翁面對法官詢問時卻出現說詞反覆現象。

屏東地院認為，邱、麥2人處於受監護者與監護者下對上關係，對於上位者的引導，下位者極易有附合的回應，且經專業醫院鑑定後，邱翁認知功能明顯退化，不具結婚當事人對婚姻意思一致的基本要件，應撤銷麥女與邱翁婚姻關係。

屏東縣政府社會處表示，該案刑事部份獲不起訴後，縣府已聲請再議，現由檢方偵辦中，雖屬麥女個人行為，但經此事件後，縣府將加強對簽約的長照機構督考，確保類似邱翁安置對象的權益免受侵害，目前縣府已將邱翁安置在其他長照中心妥善照顧。

52歲長照中心麥姓女主任帶81歲擁有4千萬身價的邱姓街友，縣府提告，屏東地院撤銷2人婚姻。（記者李立法攝）

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