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    首頁　>　社會

    搶銀樓竟5萬元交保 高院撤銷發回更裁

    高等法院認定搶銀樓高男有計劃犯案，使民眾、店家惶惶不安，有高度逃亡可能，不排除有其他共犯朋分贓物，有串供之虞，撤銷原裁定發回桃院更裁。（資料照）

    高等法院認定搶銀樓高男有計劃犯案，使民眾、店家惶惶不安，有高度逃亡可能，不排除有其他共犯朋分贓物，有串供之虞，撤銷原裁定發回桃院更裁。（資料照）

    2021/08/26 22:08

    〔記者楊國文／台北報導〕男子高振家8月1日涉嫌拿防狼噴霧劑攻擊銀樓店老闆娘，搶走一批金鍊，落網後僅尋回1條，檢察官依強盜罪將他聲押，桃園地院裁定5萬元交保，經檢方抗告，桃院仍裁定5萬元交保、限制住居；檢方不服，向高等法院提起抗告，高等法院認定高男是有計劃犯案，使民眾、店家惶惶不安，也有高度逃亡可能，加上不排除有其他共犯朋分贓物，有串供之虞，今天撤銷原裁定，發回桃院，重新審酌有無羈押必要。

    高院刑3庭審理認為，高振家是有計畫性犯強盜案，罪嫌重大，事先還準備衣物變裝，加上他另有債務壓力、面對將來重刑，有高度逃亡可能性。

    目前，高男犯罪所得財物仍未全部查獲，犯後刻意聯繫朋友叫車載送、將贓物分別藏放，不能排除有其他共犯朋分贓物可能性。此外，從高男疑似聯繫他人接應、處理贓物，可以合理懷疑高男恐有勾串共犯或證人、湮滅證據可能。

    高院認為，高男之前因詐欺未遂案，甫於去年11月23日獲檢察官緩起訴處分，他不但未反省，反而變本加厲，改以強暴手段強盜銀樓財物，危害治安，使民眾、店家惶惶不安，若僅裁定5萬元交保、限制住居等處分，是否能確保往後偵查、審判順利進行，恐有重新斟酌必要，因此今撤銷發回桃院更裁。

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