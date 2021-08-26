為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄道路施工車流回堵釀行車糾紛 互咬擋車、逼車氣噗噗報警

    高雄道路施工車流壅塞回堵兩車行車糾紛，互咬對方擋車、逼車報警調查，鐘姓車主提供行車記錄器指控對方下車咆哮。（取自網路）

    高雄道路施工車流壅塞回堵兩車行車糾紛，互咬對方擋車、逼車報警調查，鐘姓車主提供行車記錄器指控對方下車咆哮。（取自網路）

    2021/08/26 21:58

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市一處道路施工路段發生擋車、逼車糾紛，兩名駕駛在大馬路上吵了起來，鼓山警分局獲報，根據行車記錄器畫面，認定李姓駕駛違規，開單告發；另一方鐘姓駕駛還指控對方逼車涉嫌妨礙自由，李男否認指控，自稱也有蒐證指因對方擋他車，將擷取後提供警方，雙方各執一詞。

    警方強調，不管誰擋車、誰逼車？白車李姓駕駛把汽車直接丟在馬路中央，不只危險還嚴重違規，最高還會吃上2萬4千元的罰單。

    鐘姓男子25日駕車載家人行經鼓岩國小前中都橋上，因前方施工車速緩慢、走走停停，右後方一輛白色自小客車欲自機車道左切進汽機車混合道，疑被前方車輛擋住。

    白車李姓駕駛認為鐘男故意開車擋他，不甘勢弱自後方追上，違規把車停於塞車路段下車質問，並拿出手機相機拍攝鐘姓駕駛的車子。

    鐘男也不滿白車李姓駕駛對他咆哮，且有逼車的動作，把行車記錄器的影片po在網路上讓網友評理；他表示，當時該路段有施工，車流壅塞緩慢，突然一輛白色轎車自後方追上並下車對他們咆哮，指控被逼車，但對方下車質疑鐘男為何擋車，李男把車停於車陣中，迅速下車指著駕駛座的鐘男，並拿出手機拍車子，雙方發生口角，警方據報趕來處理。

    鼓山派出所所長高軒稑表示，根據鐘男提供的行車記錄器影像，白車駕駛已違反道路交通管理處罰條例43條部分，將依法舉發開罰，因鐘男主張對方有妨礙自由之嫌，警方將調查後函送檢方偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    開國道被按喇叭「大暴走」 駕駛逼停大貨車開砸
    2021/08/25 11:40

    開國道被按喇叭「大暴走」 駕駛逼停大貨車開砸
    國道槍響！疑行車糾紛遭開槍 男手腕中彈
    2021/08/21 23:31

    國道槍響！疑行車糾紛遭開槍 男手腕中彈

    類全委投資型保單 兼具投資與保障
    玩命？被按喇叭暴怒 小客車國道上逼停大貨車
    2021/07/24 12:43

    玩命？被按喇叭暴怒 小客車國道上逼停大貨車
    蛇行逼車狂按喇叭 台17線貨車吃6罰單噴1萬3
    2021/06/12 20:55

    蛇行逼車狂按喇叭 台17線貨車吃6罰單噴1萬3

    自備28萬起 海景 公園 城市大豐收
    小黃運將只因公車叭他被控逼車 法官認涉強制罪判拘役、罰金
    2021/05/02 13:25

    小黃運將只因公車叭他被控逼車 法官認涉強制罪判拘役、罰金
    交通部預告修法 惡意逼車、無照駕駛、國道逆向罰鍰加重
    2021/04/04 14:10

    交通部預告修法 惡意逼車、無照駕駛、國道逆向罰鍰加重
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播