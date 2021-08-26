高雄道路施工車流回堵釀行車糾紛 互咬擋車、逼車氣噗噗報警

高雄道路施工車流壅塞回堵兩車行車糾紛，互咬對方擋車、逼車報警調查，鐘姓車主提供行車記錄器指控對方下車咆哮。（取自網路）

2021/08/26 21:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市一處道路施工路段發生擋車、逼車糾紛，兩名駕駛在大馬路上吵了起來，鼓山警分局獲報，根據行車記錄器畫面，認定李姓駕駛違規，開單告發；另一方鐘姓駕駛還指控對方逼車涉嫌妨礙自由，李男否認指控，自稱也有蒐證指因對方擋他車，將擷取後提供警方，雙方各執一詞。

警方強調，不管誰擋車、誰逼車？白車李姓駕駛把汽車直接丟在馬路中央，不只危險還嚴重違規，最高還會吃上2萬4千元的罰單。

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鐘姓男子25日駕車載家人行經鼓岩國小前中都橋上，因前方施工車速緩慢、走走停停，右後方一輛白色自小客車欲自機車道左切進汽機車混合道，疑被前方車輛擋住。

白車李姓駕駛認為鐘男故意開車擋他，不甘勢弱自後方追上，違規把車停於塞車路段下車質問，並拿出手機相機拍攝鐘姓駕駛的車子。

鐘男也不滿白車李姓駕駛對他咆哮，且有逼車的動作，把行車記錄器的影片po在網路上讓網友評理；他表示，當時該路段有施工，車流壅塞緩慢，突然一輛白色轎車自後方追上並下車對他們咆哮，指控被逼車，但對方下車質疑鐘男為何擋車，李男把車停於車陣中，迅速下車指著駕駛座的鐘男，並拿出手機拍車子，雙方發生口角，警方據報趕來處理。

鼓山派出所所長高軒稑表示，根據鐘男提供的行車記錄器影像，白車駕駛已違反道路交通管理處罰條例43條部分，將依法舉發開罰，因鐘男主張對方有妨礙自由之嫌，警方將調查後函送檢方偵辦。

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