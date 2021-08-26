九把刀岳母打AZ猝逝 法醫所：儘速在一個月完成解剖鑑定報告

作家九把刀岳母打AZ疫苗猝逝，法務部法醫研究所說，將儘速在一個月內完成解剖鑑定報告，協助釐清疑義。（資料照）

2021/08/26 21:22

〔記者楊國文／台北報導〕作家「九把刀」的岳母日前注射完AZ疫苗，卻於4天後猝逝，九把刀日前在臉書發文哀悼岳母，希望提醒法醫多做一些檢驗，調查岳母之死是否和疫苗的關係。法務部法醫研究所今天發布聲明指出，因攸關國人注射疫苗安全，法醫所受理後非常重視，立即指派法醫師進行解剖，「將儘速在一個月內完成解剖鑑定報告，協助釐清疑義」。

「九把刀」岳母7月26日施打AZ疫苗，7月30日猝逝，家屬希望藉由司法解剖釐清真相，九把刀也在臉書寫道，希望法醫能替岳母「驗一下免疫螢光反應，驗一下小板第四凝血因子抗體，……只能由這種方式提醒」。

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法醫研究所表示，接受檢察官委託依法解剖鑑定死因，是以科學證據為基礎，為釐清死因，會進行完整且必要的檢驗，尤其對於死亡原因是否與接種疫苗有關，因攸關國人注射疫苗的安全及後續民眾救濟程序，法醫所受理後非常重視，立即指派法醫師進行解剖，也會在完成各項相關的科學檢驗後，儘速製作解剖鑑定報告。

法醫所說，鑑定報告將送交檢察官進行後續案件處理，並依傳染病防治法規定，依主管機關要求提供。

法醫所指出，此案報載的解剖案件，正依據解剖所得資料，積極進行相關檢驗中，對於當事人家屬所提意見，也會以最嚴謹的態度，詳加審酌，請外界對解剖報告勿妄加揣測，將儘速完成解剖鑑定報告，協助釐清疑義。

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