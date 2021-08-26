擅離居檢房拒繳10萬「可被關」 91歲榮民憂無法出國速繳清

1名士官長退伍的91歲老榮民（右），因擅離居家檢疫房間被罰10萬。（記者王定傳翻攝）

2021/08/26 16:15

〔記者王定傳／新北報導〕法務部行政執行署新北分署配合行政執行署，辦理「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，1名士官長退伍的91歲老榮民，因擅離居家檢疫房間被罰10萬元，原本豪氣地說「我可以被關」，後來擔心被限制出境，無法出國探親，遂委由榮民之家人員匯款繳清罰鍰。

新北分署指出，老榮民去年11月自中國四川返國，因擅離居家檢疫的「榮民之家」房間，至大廳要求就醫，被罰10萬元，逾期未繳納，今年2月初移送新北分署執行。

請繼續往下閱讀...

新北分署執行人員今年2月至「榮民之家」現場執行，身體健朗的老榮民豪氣地說「我可以被關」，經溝通超過半小時，老榮民雖當場簽署分期筆錄，願意分20期，每期繳納5000元，但並未自動履行，置之不理。

新北分署查證，老榮民只靠榮民就養金每月1萬4588元生活，因此並未執行其郵局存款；榮民之家人員今年8月23日致電執行員表示，老榮民擔心被限制出境，無法出國探親，遂委由榮民之家人員匯款繳清10萬元罰鍰，全案圓滿落幕。

此外，1名在加拿大多倫多就讀大學的23歲孫姓男子，今年2月入境，於居家檢疫期間，被查獲與自家公司員工在居家檢疫處辦公，且有其他員工進入該處理貨，被罰10萬元，因逾期未繳納遂移送新北分署執行，新北分署8月初扣押其銀行存款債權，10萬元足額扣押。

不過，孫男事後以書面向新北分署申請撤銷扣押命令，理由是他已提起訴願，且扣押存款是維持他與身心障礙的外祖母生活所需，另外，他新開設的公司才剛獲政府振興貸款及紓困貸款與薪資補貼。

新北分署認為：依訴願法規定，提起訴願原則不停止執行，何況本件已逾30日法定訴願期間，另依民法規定，孫姓男子的外祖母，應由其母親及同輩之人優先負扶養義務，其母親亦有經濟能力扶養其外祖母。

新北分署還認為，孫姓男子自開公司擔任負責人，且有能力至加拿大就讀大學，顯見生活無虞，而他開設公司是否曾受政府紓困，與其個人並無關係，因此駁回其申請撤銷扣押命令。

新北分署呼籲，違反防疫規定被裁罰的民眾，應自動繳納罰鍰，或於法定期間內提起訴願，如無法一次繳清者，得申請辦理分期繳納，否則將依法予以強力執行，以促民眾建立正確防疫觀念，及恪遵政府防疫政策，以免無辜民眾遭受病毒荼害。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法