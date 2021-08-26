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    首頁　>　社會

    杜絕非洲豬瘟 大雅分局查獲越籍男子購2罐越南肉鬆送驗

    警方在越南籍陳男（右）住處查獲大批越南雞肉製品。（記者歐素美翻攝）

    警方在越南籍陳男（右）住處查獲大批越南雞肉製品。（記者歐素美翻攝）

    2021/08/26 15:40

    〔記者歐素美／台中報導〕國內查獲非洲豬瘟肉品走私案，台中市警察局大雅分局依國際郵件寄送路徑，加強稽查轄區中、下游通路，昨依郵件寄送路徑至民眾處所稽查，陳姓男子委託越南友人寄送購自越南豬肉肉鬆2罐，每罐重350公克，警方將查獲的南豬肉鬆移請農委會防檢局帶回化驗。

    警方表示，20多歲的越南籍陳姓男子，於今年7月中旬委託越南朋友代購豬肉製品以包裹寄來台灣，除了2罐越南豬肉鬆外，警方並在陳男住處查獲越南製雞肉肉干共13包，總重約6.5公斤，上頭標籤文字說明都是越南文ăn vặt xanh，沒有中文標示。

    陳男供稱，該批豬、雞肉製品是其委託越南友人代購，由越南當地以包裹郵寄方式來台，寄來的肉品皆自行食用，並未私下販售。

    警方對陳男說法持保留態度，針對是否有販售，其數量和流向，目前仍積極追查中，以利溯源追查境外肉品來源。

    大雅分局長賈立民呼籲民眾切勿以任何形式通路，購買來路不明的國外肉品，依據「動物傳染病防治條例」，應施檢疫物不得以郵遞寄送輸入，以郵遞寄送輸入者，應予退運、沒入或銷毀。收件人接獲郵遞寄送輸入應施檢疫物時，應即送交輸出入動物檢疫機關銷毀，違反者可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

    警方在越南籍陳男住處查獲2罐郵寄來台的越南豬肉鬆。（記者歐素美翻攝）

    警方在越南籍陳男住處查獲2罐郵寄來台的越南豬肉鬆。（記者歐素美翻攝）

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