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    婦人澎湖海邊中暑昏倒 巧遇文資局研習營學員救援

    婦人因中暑昏倒在潮間帶，國際認證潛水教練輪番進行急救。（青灣國際潛水中心提供）

    婦人因中暑昏倒在潮間帶，國際認證潛水教練輪番進行急救。（青灣國際潛水中心提供）

    2021/08/26 09:59

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來澎湖高溫少風，今日早上傳出青灣海岸潮間帶一婦人中暑昏倒。碰巧文化部文化資產局在鄰近青灣國際潛水中心舉辦「保護水下文化資產觀覽引導員工作營」，學員都是國際認證的潛水教練，成功接力救醒婦人。

    由文資局主辦的澎湖場「保護水下文化資產觀覽引導員工作營」報名踴躍，近百名報名民眾，只有25名資深潛水教練學員脫穎而出，自8月24日起舉行3天2夜活動，學習水下文化資產相關知識及水下遺址觀覽技能，培訓成為保護水下文化資產觀覽引導員，這也是文資局持續舉辦4年潛水人員教育推廣活動。

    今日進入最後一天尾聲，活動在青灣國際潛水中心海域，進行實際潛水操作認證，學員們在青灣潮間帶，發現1名婦人突然昏倒，由於現場學員都是國際認證潛水教練，具備基本海域急救能力，立即以人龍接力方式下海救援，並將婦人抱上岸，在陰涼處施予急救，果然不多時，婦人就緩緩甦醒，恢復意識。

    雖然婦人清醒表示並無大礙，但青灣國際潛水中心工作人員，希望能請消防局救護車送往醫院觀察，被婦人婉拒。稍事休息之後，婦人體力逐漸恢復，並請先生載回家中休養，臨走前還留下千元感謝金，雖然學員們推辭很久，但婦人仍堅持留下感謝金才離去。認為這是出門遇貴人，而首次在澎湖辦的水下文化資產導覽工作營，也傳出救人佳話。

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