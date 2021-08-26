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    拜好兄弟或拜車子？車擋門口、波麗士大人說「莫法度」

    自家門口被車子擋住逾3小時，車主不算違規停車。（何太太提供）

    自家門口被車子擋住逾3小時，車主不算違規停車。（何太太提供）

    2021/08/26 07:57

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕中元普度拜好兄弟或拜車子？住安南區的何太太要在自家門前拜拜，舉報不明車輛橫堵門口，到場員警說車主未妨礙人車通行，不算違規無法取締拖吊，等了近2小時車主出現把車子開走後，她才能如願拜拜且無奈說「稟告眾好兄弟，警察說車主沒違法」。

    何太太表示，21日下午2點午休後，拉開鐵門準備拜拜，竟有車子擋阻門口，車身半側停在側溝上，幾乎逼近騎樓，雖然車窗有留名片聯絡電話但是一直打不通，且從監視器發現，車主自中午12點停車就不知去向，她只好報警處理，可是到場員警說車子不妨礙人車出入不算違規，還勸她就對著車子拜，燒金紙時金爐偏移一些就行。

    何太太說，員警只能幫忙聯絡車主，終於等到下午3點半以後車主出現，員警再度到場未作道德勸說，完全無同理心就讓車主若無其事離開，讓人覺得這種「不違法、不受罰」霸占別人家門口長時停車行為，「只要有留給出入口，就可以任意停社區巷道」。

    南市交通警察大隊表示，執勤員警應該是判定不妨礙通行，才無法依道路交通管理處罰條例第56條「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」取締，員警必須依法執行，只能為民服務協助聯絡車主，其實許多沒有劃設標線的店門口，不妨礙人車通行，路邊停車不算違規，就像自己的車停在自家門口，但要視個案而論，若停車不妥當仍須取締。

    交通警察大隊說，店家可向交通局申請劃設紅線禁停車或黃線臨時停車，警方就可依法取締，但是店家及顧客也同樣受規範。

    南市交通局表示，在顯有妨礙他人、車輛通行處所停車還是屬違規，但得由警方認定有無構成事實，而且「道路是公共使用」，屋主亦不能主張只有自己能停、別人不能停，這也是有疑慮。

    網友KUSO說，「燒紙錢的時候，1張夾在車的雨刷上」、「朋友家門口曾被占停兩天，找不到車主，亦是束手無策」。也有人建議主張「道路交通安全規則」第111條第1項第2款規定：「交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防栓、消防車出入口5公尺內不得臨時停車」。

    自家門口被車子擋住逾3小時，車主不算違規停車。（何太太提供）

    自家門口被車子擋住逾3小時，車主不算違規停車。（何太太提供）

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