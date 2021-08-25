疫情下偷渡來台大增 法務部長：做好檢疫、立刻訊問

法務部長蔡清祥表示，偷渡犯於檢疫期間，仍應接受偵訊。（記者吳政峰攝）

2021/08/25 20:06

〔記者吳政峰、實習記者陳佳妤／台北報導〕武漢肺炎肆虐期間，仍有不少人偷渡來台，引發病毒擴散與國安危機，法務部長蔡清祥25日指示，已委請高檢署通知各檢察機關，一旦逮到偷渡犯，基於「案重初供」的必要性，應立即訊問，以免引發串證疑慮，而檢警則需在做好防護措施情況下才能進行。

蔡清祥指出，疫情期間仍有不少境外人士偷渡來台，動機不明，這些嫌疑人被逮後，雖然要接受14天的檢疫隔離，惟檢疫期間可能成為串證的空窗期，影響案件後續偵辦，故他已請高檢署提醒檢察官，基於「案重初供」原則，應把握時效立刻偵辦，但檢、警、海巡在訊問時，務必做好防護措施，避免染疫。

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高檢署檢察長邢泰釗表示，針對近來異常的偷渡犯罪，已請高檢署檢察官親自到金門與南投等地訊問偷渡犯，釐清其目的與動機，部分人士聲稱投奔自由、來台學佛，不能排除後面有政治意圖。

談到國安案件，邢泰釗說，目前國安審查小組已審查終結16案，涉犯法律多為國家安全法與國家機密保護法，亦有部份是刑法的意圖刺探、收集國防秘密罪。他強調，審查國安案件的目的是探尋個案彼此間有無關連、偵查是否有需補強的地方，以突破限制。

邢泰釗解釋，國安案件目前遇到的限制是，數位證據的蒐證保全不易，行政機關對於「機密」定義不夠詳盡，以至於偵查機關在區分國防秘密、軍事祕密、公務秘密時發生困難，這些均須強化。

邢泰釗提醒，中資可能會透過在台設立人頭公司，再以人頭公司當成遊戲代理商，藉此營運，惟這種情形將產生營收利潤實歸中資，且有資安疑慮的狀況，恐違反兩岸人民關係條例，故鼓勵民眾檢舉與通報，行政與司法單位也應對下載次數較多的中資遊戲進行蒐證，避免不法。

面對資通新型態犯罪，邢認為，跨境資通犯罪是台灣最隱晦、卻也是最猖獗的犯罪型態，除了暴利，亦延伸出暴力，以台中地區2018到2019年間的重大暴力事件而言，不少就屬於詐騙集團的資通犯罪糾紛有關。

邢泰釗表示，檢方將加強與警察機關、NCC、經濟部、金管會的連結，並成立資通犯罪督導中心、強化科技偵查中心、建立大數據資料庫，以釐清犯罪者的特徵。

高檢署檢察長邢泰釗請高檢署檢察官親自訊問偷渡犯。（記者吳政峰攝）

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