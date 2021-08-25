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    社福團體捐款人愛心遭利用 逾百人接到詐騙電話

    社福團體近期接連傳出遭詐騙集團冒名，向捐款人騙取金錢。示意圖，與本文無關。（美聯社資料照）

    社福團體近期接連傳出遭詐騙集團冒名，向捐款人騙取金錢。示意圖，與本文無關。（美聯社資料照）

    2021/08/25 13:08

    〔記者楊綿傑／台北報導〕詐騙猖獗，手法也推陳出新！近日有詐騙集團利用民眾的愛心，假冒社福團體及銀行，以分飾多角方式騙取金錢，聯合勸募就表示，已累積接到上百通捐款人電話反映，目前有數人受騙上當，詐取金額約數十萬元。

    聯合勸募指出，有部分捐款人個人資料遭到惡意竊取，近1個月來陸續有捐款人反映，接獲來電顯示+號或不明來電的電話號碼，要求捐款人提供銀行信用卡電話或稱協會網站被駭、捐款設定錯誤為由誘導操作ATM等情事，追查發現確有來自不同國家IP位址的惡意攻擊。

    聯合勸募表示，捐款人大多都是基於對社福單位的「信任」而捐款，也因此接獲自稱社福單位的來電通常比較沒有防衛心，容易聽從對方指示而受騙。後續將研擬加強反詐騙宣導，也懇請捐款人保持信心，支持社福團體提供在地服務。

    聯合勸募認為，詐騙集團是鎖定全台社福團體進行攻擊，由於中小型社福團體普遍經費能力較缺乏，對於資訊安全建置較為基礎，面對惡意鎖定攻擊較無招架之力，將加速提升資訊安全系統防護。

    聯合勸募提醒，詐騙集團手法、話術不斷翻新，捐款人如果遇到疑似可疑電話，或聽到「解除設定」、「分期付款」及「重複扣款」等相關字眼，請立即掛斷並撥打165反詐騙諮詢專線查詢，切勿聽信陌生來電提供任何資料，或用ATM、網銀進行任何操作，提高警覺不受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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