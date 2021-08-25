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    馬公新生路徵收爭議逾一甲子 澎湖縣府告賴峰偉堂弟妹敗訴

    馬公市新生路爆發土地徵收爭議，澎湖縣政府判決敗訴。（記者劉禹慶攝）

    馬公市新生路爆發土地徵收爭議，澎湖縣政府判決敗訴。（記者劉禹慶攝）

    2021/08/25 15:22

    首次上稿13:01
    更新時間15:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕1955年澎湖縣因地下水管工程，由台灣省政府徵用馬公市新生路土地，但未進行所有權移轉。事隔一甲子之後，澎湖縣政府提出行政訴訟案，經高雄高等行政法院判決縣府敗訴，理由是國家為徵收權人、澎湖縣府只是需用土地權人。

    系爭多年的馬公市土地徵收問題，2013年澎遠公司將馬公段435地號土地贈與澎湖縣政府，並申請土地容積移轉，才爆發澎湖縣政府1955年開闢馬公市新生路下水道工程，已辦理價購並發放補償費，仍未辦理產權移爭議。澎湖縣政府狀告馬公市新生路22筆土地、60位住戶，其中包括縣長賴峰偉堂弟妹，現任車管處長、賴峰偉堂弟賴淨明也列入被告行列。

    代表被告的委任律師桂祥晟，提出系爭土地核准徵收機關既為徵收當時台灣省政府，土地徵收業務其後由中央地政機關內政部承受，澎湖縣政府為徵收公告及發放補償費執行機關，並非核准徵收機關，其當事人之適格尚有欠缺，起訴顯無理由，應予駁回，由高雄高等行政法院一審接受，判決澎湖縣政府敗訴，全案可上訴。

    由於全案仍有爭議，但澎湖縣政府地政事務所卻在2014年土地建物查詢資料註記:「土地於103年10月28日由澎湖縣政府以府工字第1031007626號公告為本土府地，業經澎湖縣政府價購在案，尚未完成產權移轉登記」等字，與事實不符，應辦理註銷，並醞釀申請國賠。澎湖縣政府財政處表示註記僅是參考資料，將向內政部請示作法。

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