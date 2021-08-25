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    自製「震樓神器」報復鄰居噪音 科技業前老總和解獲緩刑

    前上市公司群光電子前鏡頭模組事業部總經理徐仁富，自製「震樓神器」報復鄰居噪音，被依強制罪法辦。（資料照）

    前上市公司群光電子前鏡頭模組事業部總經理徐仁富，自製「震樓神器」報復鄰居噪音，被依強制罪法辦。（資料照）

    2021/08/25 12:31

    〔記者王定傳／新北報導〕前上市公司群光電子前鏡頭模組事業部總經理徐仁富，因噪音問題，長期與樓上鄰居相處不睦，竟從2019年起自製3支「震樓神器」以牙還牙，但敲擊天花板聲響過大，吵到整棟住戶不得安寧，惹來10多戶鄰居提告，新北地院法官審酌徐男與被害者和解，並保證不再製造噪音，今依強制罪判刑4月、緩刑2年。

    住戶控訴，徐男「震樓神器」製造的噪音及震動，多從晚上10、11時許到翌日4、5時許，時間持續長達一年，他們曾召開住戶會議討論，但徐男否認製造噪音，徐男搬走後，其住處仍持續發出聲響、震動，甚至更大聲、頻率更密集。

    檢警調查，徐男原住在新北市永和區一處華廈，不滿樓上住戶因小孩跑跳、吃飯發出吵鬧聲響，因此靠著電子專業自製3支震樓神器，以牙還牙，其中2支裝設馬達並有定時器，另1支為手動敲擊。

    檢方調查，徐男與鄰居們的糾紛持續約一年，2019年5月，徐男與家人因受不了樓上噪音，決定搬家另在新店區租屋，卻把震樓神器在原住處，讓它定時敲擊。

    住戶報案後，檢警認為，若以傳喚徐男到案方式，徐男恐會先拆掉震樓神器藏匿，有滅證之虞，因此向新北地院聲請搜索票，並開出拘票，去年11月底，由警方到徐男住處逮人，查扣3支震樓神器。

    檢方偵辦時，徐男辯稱，因樓上住戶樓板噪音問題未能獲得解決，只是想提醒樓上不要吵，不認為構成強制罪；檢方不採信，依強制罪嫌予以起訴。

    法院審理時，徐男認罪，法官認為，徐男使用「震樓神器」長時間敲擊其住處天花板、製造巨大震動及聲響，足以妨害被害者所維護的「居住安寧」與「睡眠品質」權利，構成以強暴妨害人行使權利罪，導致被害者生活作息及健康遭受影響甚深，顯見徐男尊重他人權利行使法治觀念亟待加強，所為實屬可議。

    但法官審酌徐男與被害者和解，並給付全數賠償金，且保證不再製造噪音，另聘請專業技師至該社區進行建物結構勘察，堪認應具悔悟之意，經此偵、審程序教訓，當知所警惕而無再犯之虞，判刑4月、緩刑2年，可上訴。

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