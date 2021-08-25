萬少丞「夜店殺警案」入監前還砸車逞兇 判6月定讞

萬少丞（中）持棒砸車，還逼對方簽下50萬元和解書佯裝是車禍，高等法院今依毀損罪，判6月徒刑定讞。（資料照）

2021/08/25 12:09

〔記者楊國文／台北報導〕7年前涉夜店殺警案的萬少丞，前年遭判刑8年8月定讞，已入獄，但他被控入獄前1個多月又再犯案，在北市內湖區夥同友人駕駛賓士轎車衝撞仇家駕駛的馬自達轎車，並持棒砸車，還逼對方簽下50萬元和解書佯裝是車禍，高等法院今依毀損罪，判萬少丞6月徒刑定讞。

萬少丞被檢警認定涉及2014年9月發生在北市信義區店殺警案，後來遭台北地檢署起訴，法院裁定他以100萬元交保，2019年3月27日被判刑8年8月定讞，同年6月被發監入獄。

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不過，萬少丞發監前又滋事，判決指出，萬少丞和陳姓男子有糾紛，雙方相約談判，陳男則委由胞兄出面，2019年4月16日凌晨1點半許，萬少丞搭乘友人的賓士車，行經台北市內湖區金龍路發現陳男胞兄所駕駛的馬自達轎車，故意逼近並蓄意衝撞，萬少丞和友人再手持短棍、球棒衝下車，狠砸對方的車窗玻璃，並且脅迫簽署一份和解書承諾賠償50萬元。

審理時，萬少丞坦承砸車，但否認蓄意衝撞轎車犯行。

士林地院審理認定萬少丞涉犯毀損罪，判刑6月，得易科罰金18萬元，另外，萬的友人被依毀損罪判刑6月，得易科罰金18萬元，強制罪則判拘役55日，得易科罰金5萬5千元。萬少丞提起上訴，高等法院仍認定萬涉犯毀損罪，一審判決得當，今駁回上訴定讞。

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