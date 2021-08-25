墾丁民宿違法營業勒令歇業 業者辯「月租房」被遊客評價掀老底

恆春鎮這棟住宅大樓隱藏違法民宿被屏縣府揪出勒令停業，業者不服打行政訴訟再被打臉。（記者蔡宗憲攝）

2021/08/25 10:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕屏東縣府去年3月針對轄內民宿業者進行聯合稽查，發現位於恆春鎮的「墾丁休閒家」違法開設宿，縣府不但開出30萬罰單，並勒令歇業，但業者不服提行政訴訟辯稱是「月租房」，卻被遊客在訂房網站的評價掀老底，害自己官司敗訴。

判決指出，位於恆春鎮的「墾丁休閒家」距離墾丁約10分鐘車程，要到恆春古城門、老街、國家公園等地也都不遠，且每晚房價約1200元，平價的消費吸引遊客注目，更引來縣府「關愛的眼神」。

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去年3月，屏縣府組成聯合稽查小組前往稽查時，發現業者沒有領取民宿登記證，但卻在該棟住宅大樓經營民宿業，共有15間各式房型提供遊客選擇，縣府認為違規營業事實明確，除祭出30萬元罰單，並勒令歇業。

業者不服，辯稱自己不是開民宿而是「月租房」，門口跑馬燈「1200元」不是他設的，且縣府查到的15間，公司名下只有2間房，其他的房間都是在他人名下，卻罰金卻全部算在公司，相當不合理，因此提告請求撤銷罰單及處分。

高雄高等行政法院審理時，法官發現，縣府稽查時，在該棟大樓發現的15間客房備有床鋪、被單、衛浴、電視、電風扇、固定式吹風機、礦泉水、紙杯及日用品等住宿設施，且房內還住房需知手冊，詳載退房時間為中午12時、退房及續住程序等，與一般房屋租賃業僅單純以房間出租經營型態有別。

且根據訂房網站的遊客評價，多為入住1至3晚的遊客所留，可見旅客均為短期、臨時性入住，而不是業者所稱的「月租房」，因此認定縣府裁罰有理，駁回業者之訴，可上訴。

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