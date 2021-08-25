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    600萬級瑪莎拉蒂超跑擦撞垃圾車車頭近半毀 垃圾車僅擦損

    瑪莎拉蒂Quattroporte S Q4右側嚴重受損。（記者劉慶侯翻攝）

    瑪莎拉蒂Quattroporte S Q4右側嚴重受損。（記者劉慶侯翻攝）

    2021/08/25 10:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕33歲劉姓男子昨（24）日晚間11時左右，駕駛向朋友借得逾600萬元的瑪莎拉蒂Quattroporte S Q4外出遊玩，行經台北市林森北路時，擦撞正在沿途收廢棄物的垃圾車，造成右前車頭幾近半毀，垃圾車左後尾僅輕微擦損。全案現由警方處理中。

    警方調查，劉男是昨日晚上11時許，向朋友借得瑪莎拉蒂Quattroporte S Q4，想趁夜色遊車河。但卻在行經林森北路時，疑因太靠近右側車道再加上未注意前方狀況，不慎車頭右側撞上前方由51歲蕭男駕駛的大型垃圾車的左後方。

    據了解，劉嫌所駕駛肇禍的瑪莎拉蒂Quattroporte S Q4，為2014年出廠，當時售價約660萬，採用與法拉利共同研發的引擎，並擁有8速手自排以及2979cc的排氣量，每小時0至100公里加速僅需4.7秒、極速達每小時307公里。

    據了解，這輛豪車雖已逾7年，但折舊下來仍得約200萬元左右價格，至於此次車禍受損部份，送原廠維修4、50萬元可能跑不了。

    警方到場對2人進行酒測，酒測值均為零。劉男當場表示，車輛是他借得，因未注意前方狀況，所以才會撞上正在沿路收垃圾的垃圾車，願意賠償垃圾車損失。全案將由中山分局作後續處理。

    垃圾車左側僅擦損油漆。（記者劉慶侯翻攝）

    垃圾車左側僅擦損油漆。（記者劉慶侯翻攝）

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