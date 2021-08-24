獨家》魚池沉屍19年 兵籍調查揭母與同居人棄屍2月嬰

檢警在抽乾的魚池底下挖出疑似男嬰的骨骸。（記者蔡彰盛攝）

2021/08/24 23:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣郭姓婦人因兒子郭男已屆役齡，跑到新竹市的派出所謊報兒子在2歲大時就被生父抱走下落不明，新竹市警局少年隊深入追查後，赫然發現郭男出生後就人間蒸發，全無就學、就醫紀錄，深入偵訊後突破郭女心防，她坦承2001年10月產下與前男友所生的男嬰，2個月後卻遭後來同居的顏姓男友疏於照顧悶死車內，二人將男嬰放進飼料袋加磚塊，棄屍在新豐鄉郊區魚池。新竹地檢署檢察官廖啟村上週指揮警方開挖，於池底污泥中挖出疑似嬰孩骨骸，已採樣進行親子鑑定確認當中。

2019年郭女因兒子郭男已18歲，而接獲戶政機關通知兵籍調查，因此前往新竹市警局第二分局東門派出所謊報說，兒子在2歲大的時候，就被生父抱走而迄今下落不明，她聲稱當年因為交往複雜，因此自己也無法確定生父是誰，所以孩子也跟她姓郭。

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新竹市警局接獲失蹤人口的協尋通報，少年隊先過濾郭男的背景，發現這孩子竟然從出生之後，就彷彿人間蒸發，包括就醫、入學等記錄完全沒有，當下就有不好的預感，經深入偵訊並一一提示證據，終於突破郭女心防，她才坦承，其實孩子出生2個月後就死了。

她說孩子本來是跟另一個男人生的，後來她又結識顏男，然後把孩子生下來。當年她是在顏男陪同下，在新竹縣新豐鄉郊區棄屍。

警方找來顏男問當年的事，但他全盤否認，檢警這時認為必須跟監才能突破，果不其然郭女因良心不安，決定在農曆7月半的前夕，找顏男前往棄屍地點焚香祭拜，由於警方早已暗中跟監二人行蹤，在二人於魚池旁祭拜時突然現身，把顏男嚇了一大跳，警方問他「這19年來，你真的好過嗎？」顏男搖搖頭，說自己的確受到良心的譴責，才說出男嬰當年2個月大時，被他帶去工作場所，就放在車子後座，等他幾小時後回到車子一看，孩子已經被活活悶死，他與郭女因怕東窗事發，才決定棄屍。

由於當時二人在新豐火車站附近租房子住，便往靠海的郊區方向找尋棄屍地點，到某處魚池時，二人將男嬰屍體放進飼料袋，再放進磚塊，就此讓孩子沉屍魚池底下。

詭異的是，顏男帶郭女前往祭拜的魚池，其實並非真正棄屍地點，警方研判一來因為郭女是外地人，對當地路況不熟，完全不記得19年前孩子被棄屍的準確地點，二來顏男疑心中有鬼，不敢回到真正的現場面對此事。

當顏男被突破心防，決定帶警方前往確實的棄屍地點時，檢察官廖啟村立即指揮新竹縣、市警方，共同於20日上午前往魚池，由新竹縣消防局協助抽水開挖，從上午10點一直挖到下午2點多，鑑識人員從怪手挖出的爛泥中，逐步過濾篩選證據，終於在一個飼料袋中，發現疑似嬰孩軀體的數片骸骨，雖未發現頭顱，但初步鑑驗應為人骨，法醫研究所並於23日採集骸骨組織與郭女DNA，將進行親子鑑定。

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