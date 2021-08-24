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    東北角警局首長交接 新北警局長赴瑞芳監交

    新北市警察局局長黃宗仁特別趕往瑞芳進行監交。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市警察局局長黃宗仁特別趕往瑞芳進行監交。（記者吳昇儒翻攝）

    2021/08/24 23:08

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市瑞芳警分局今日上午10時許舉辦卸、新任分局長交接佈達典禮，由於疫情關係避免群聚，僅邀請東北角轄區民意代表、4區區長、及分局民防義警幹部、及警友辦事處主任等重要人士到場觀禮，並由新北市政府警察局長黃宗仁親自到場監交。整個儀式簡單隆重，備感溫馨。

    黃宗仁表示，新任分局長王鴻儒學、經歷完整，是不可多得的人才，希望王鴻儒長秉持「基層優先，人民最大；治安不空窗，服務不打烊，新北家園我們守護」的理念為東北角鄉親服務。

    新上任的分局長王鴻儒中央警察大學警察公共安全學系正科58期畢業、中央警察大學警察政策研究所碩士，歷任宜蘭縣政府警察局三星、礁溪、羅東分局長、基隆市警察局第四分局長、花蓮港務警察總隊督察長、新竹縣政府警察局主任秘書、嘉義市政府警察局副局長、新北市政府警察局督察室特勤股長等職務，因表現良好，獲派至瑞芳警分局服務。

    原分局長陳忠龍因表現沉著穩定，非常優異，獲局內拔擢，派往林口分局服務。黃宗仁指出，因該轄區含跨2個行政區，幅員遼闊， 轄區人口超過20萬人，另有新北大道、台1線、台64線、台65線等道路匯流及多個知名的購物中心，特性非常繁雜，非常具有挑戰性，期許陳忠龍要繼續擔起林口分局的重擔，把林口居民當成頭家，讓大家能夠生活安心、服務甘心、治安放心。

    分局長王鴻儒將接掌瑞芳分局。（記者吳昇儒翻攝）

    分局長王鴻儒將接掌瑞芳分局。（記者吳昇儒翻攝）

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