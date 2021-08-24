金門警局長廖高江走馬上任 楊鎮浯盼金門健康、安全

金門縣警察局新任局長廖高江（右1）交接布達典禮，由縣長楊鎮浯（右2）主持，內政部警政署警政委員徐緒昕（左2）到場監交。（記者吳正庭攝）

2021/08/24 19:36

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局今天舉行卸、新任局長交接布達典禮，縣長楊鎮浯肯定卸任局長蔡祥春的貢獻，也期許新任局長廖高江，一起攜手守護金門，讓金門成為一座名符其實、健康、安全的島嶼。

交接典禮在縣警局舉行，由楊鎮浯主持，內政部警政署警政委員徐緒昕監交，縣警局主任秘書李智源代表將印信交給新任局長廖高江，場面隆重。

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楊鎮浯說，警政工作繁重，除了平常警政業務，包括武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，幾乎所有第一線都是由警察擔任，例如大型接種站、居家隔離，還包含戴口罩宣導，邊境管制，當社會有需要，都是警察同仁站在第一線。

他說，金門能在穩定中發展，能在疫情中自保，幾乎都是靠著警察同仁夥伴，在第一線捍衛鄉親，才能有今天的成果。感謝原局長蔡祥春，也期待新局長上任，大家攜手努力，一起守護金門，讓金門成為一座名符其實、健康、安全的島嶼。

金門縣警察局原局長蔡祥春調桃園市政府警察局督察長，新任局長廖高江是中央警察大學48期行政警察系畢業，歷任保安警察第二總隊大隊長、花蓮縣警察局副局長、桃園縣政府警察局公共關係室主任、保安警察大隊大隊長、桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長、大園分局、中壢分局、桃園分局分局長及內政部警政署公共關係室警監督察、法制室主任等職務，歷練完整。

此外，縣警察局副局長黃柏燊在這一波人事異動中榮陞警政署防治組副組長，遺缺由台南市政府警察局學甲分局長翁誌宏接任。

金門縣長楊鎮浯（左）主持縣警察局新任局長廖高江（右）布達儀式。（記者吳正庭攝）

金門縣警察局舉行新任局長廖高江（前排右4）布達典禮，由縣長楊鎮浯（前排右6）主持，內政部警政署警政委員徐緒昕（前排右7）到場監交，金門縣議會議長洪允典（前排右5）也到場見證。（記者吳正庭攝）

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