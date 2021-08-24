爆料韓國瑜曾進少觀所 台聯黨主席劉一德遭求償百萬

劉一德（見圖）爆料韓國瑜年輕時曾進入少觀所接受感化教育，挨告求償100萬元。（資料照）

2021/08/24 19:08

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨籍前高雄市長韓國瑜參選第15任總統大選期間，得知台聯黨主席劉一德在臉書直播爆料，指稱他曾進少年觀護所接受感化教育，韓辦對劉劉一德提起刑事訴訟，劉一德獲不起訴；韓國瑜另求償100萬元並要求公開道歉，台北地院下午開庭。

韓國瑜、劉一德今天均委託律師到庭。劉一德的律師解釋，當初有請柯建銘以立委身分協助查證，並請人親赴台南少觀所查詢是否有韓國瑜入所記錄，加上媒體人黃光芹撰寫的劉一德口述自傳《跟著月亮走》內容，可知韓國瑜自稱高中並未畢業，也承認年輕時曾犯下「不好寫進書裡的錯誤」，顯然曾經發生一些事情。

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劉一德的律師也說，劉一德的言論是綜合各種查證得出的結果，作出合理推論，雖查證結果為「無法查證」，但並不代表沒有，且當時許多黨員分頭查證，無法確切記得誰負責哪個部分，但確實盡到查證義務。

韓國瑜的律師葉慶元認為，劉一德的律師根本是「幽靈抗辯」，葉慶元說，既然柯建銘的回覆是無法查證，且少年犯罪記錄會塗銷、觀護所也告知「現存資料沒有」，而黃光芹所撰書籍內也沒提到韓國瑜進入少觀所，代表劉一德明知無法證實韓國瑜進少觀所一事，卻仍堅持不實陳述，就應負起賠償責任。

刑事部分，韓辦對劉一德提起刑事誹謗罪，以及違反總統及副總統選舉罷免法意圖使人不當選。台北地檢署調查後認定，劉一德事前經過查證並要求總統候選人針對是否曾入少觀所做說明釐清，屬對候選人的合理檢視，認定劉一德罪嫌不足，今年2月4日處分不起訴。

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