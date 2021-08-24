高市警13個分局長、刑大大隊長交接 5人是警大同學傳佳話

高市警局13個分局長、刑大大隊長交接、宣誓，由市長陳其邁親自主持、監誓。（記者黃良傑攝）

2021/08/24 17:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局今下午4點舉辦分局長、大隊長交接，由市長陳其邁親自主持，他感謝在官警的努力下，刑案發生率降減、破案率增加，疫調、防疫工作也順利持續，交通事故A1死亡車禍今年至今較去年同期減少17人，代表市民向大家感謝，也期待新任分局長、刑大大隊長，持續對肅槍、緝毒、酒駕、交通等繼續列為重點工作，讓市民有感且安居樂業。

全市17個分局多達13個分局長調整，還有刑大大隊長也異動，新任三線一星高階警官中，巧的是有5人是警大同期同學，包括新任岡山分局長葉錫山、三民一分局長蕭正松、鼓山分局長李崇偉、六龜分局長許健基、刑大大隊長洪松田都是警大60期同學，傳為佳話。

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陳其邁致詞表示，今年1至7月與去年同期比較，全般刑案減少1186件、暴力犯罪減少15件、重大刑案減少15件、槍擊案減少3件；同時在交通方面，今年1月至8月22日，相較去年A1事故死亡人數減少17人，整體治安狀況皆呈現發生率減少，並且破獲率增加，同時在暴力犯罪、重大刑案、槍擊案更是全數破獲，感謝警察局長黃明昭和所有官警努力成果，讓市民更加安心，也讓這座城市平安順利的度過每一天，各位都是高雄安居樂業的關鍵角色。

陳其邁指出，疫情期間警察同仁除原本勤務外，不論是協助疫調、各項稽查、疫苗接種站秩序維護及周邊交通疏導、防疫旅館等事務，也增加了許多配合防疫規範的工作，成功守護高雄市民的健康安全，市府除了將在2年內投入3億5千萬元汰換391輛警車外，包括新建鳳山、鼓山分局與仁武分局溪埔派出所等，都會持續來推動，讓所有同仁在執勤時都能無後顧之憂，並擁有更好的工作環境。

高市警局督察長賈樂吉轉任副局長，台東縣警察局長趙瑞華接任督察長，新任分局長分別為新興分局長陳世煌、左營分局長黃文哲、三民二分局長王世芳、前鎮分局長孫成儒、岡山分局長葉錫山、三民一分局長蕭正松、仁武分局長古瑞麟、林園分局長洪振順、鼓山分局長李崇偉、鹽埕分局長蔡鴻文、湖內分局長尤啓南、旗山分局長張泰賓、六龜分局長許健基。

高市警局13個分局長、刑大大隊長交接、宣誓，由市長陳其邁親自主持、監誓。（記者黃良傑攝）

高市警局13個分局長、刑大大隊長交接、宣誓，由市長陳其邁親自主持、監誓。（記者黃良傑攝）

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